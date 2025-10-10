Punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâşia Gaza şi Egipt, va fi redeschis marţi, potrivit Romei / ONU cere redeschiderea tuturor trecerilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Postul de frontieră de la Rafah, dintre Fâşia Gaza şi Egipt, urmează să fie redeschis marţi, 14 octombrie, şi EUBAM, misiunea UE de supraveghere, va fi din nou desfăşurată acolo după încetarea focului, a anunţat vineri guvernul italian, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

EUBAM – din care fac parte forţe de poliţie din Italia, Spania şi Franţa – are ca obiectiv asigurarea unei prezenţe neutre în acest punct de trecere strategic. Misiunea a fost desfăşurată din nou în ianuarie, iar apoi suspendată în martie.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat vineri, într-un comunicat, că a autorizat reluarea operaţiunilor italiene în cadrul EUBAM pentru redeschiderea punctului de trecere din sudul enclavei în aceleaşi condiţii ca şi în ianuarie.

Decizia urmează încetării focului, în vigoare de la ora 09.00 GMT, între Israel şi Hamas, în cadrul unui acord de armistiţiu şi schimb de ostatici propus de preşedintele american Donald Trump.

‘La 14 octombrie, în conformitate cu acordul Trump, în coordonare cu Uniunea Europeană şi cu părţile, trecerea de la Rafah va fi deschisă alternativ în cele două sensuri, spre Egipt şi spre Gaza’, a indicat ministrul italian.

„Operaţiunile de eliberare a ostaticilor israelieni şi a prizonierilor palestinieni vor începe duminică, 12 octombrie. Israelienii se străduiesc să restabilească în cel mai scurt termen funcţionarea logistică a infrastructurilor punctului de trecere”, a adăugat Crosetto.

‘Circa 600 de camioane cu ajutoare umanitare vor intra în fiecare zi în Gaza prin alte puncte de trecere’, a completat el.

În ianuarie, UE a afirmat că obiectul principal al EUBAM era să coordoneze şi să faciliteze tranzitul zilnic a până la 300 de răniţi şi bolnavi.

Potrivit lui Crosetto, ‘trecerea persoanelor nu va fi limitată la cazurile medicale grave, ci va fi extinsă la orice persoană doritoare’, sub rezerva aprobării comune din partea Israelului şi Egiptului.

Pe de altă parte, Naţiunile Unite au chemat la redeschiderea tuturor trecerilor de frontieră cu Fâşia Gaza, au anunţat vineri, la Geneva, reprezentanţii mai multor agenţii umanitare ale ONU, printre care OMS, UNICEF şi UNRWA, transmite dpa.

Juliette Touma, purtătoare de cuvânt a UNRWA – agenţie cu care Israelul a rupt cooperarea la începutul anului -, le-a declarat reporterilor că activitatea umanitară va fi imposibilă în Gaza fără reţeaua de 12.000 de angajaţi ai organizaţiei, care au continuat să lucreze în pofida boicotului israelian.

Israelul controlează accesul în enclava palestiniană şi este nevoie de acceptul său pentru livrarea ajutoarelor şi garantarea siguranţei convoaielor. Dacă şi cum va fi folosită UNRWA pentru sarcini umanitare este de asemenea incert deocamdată.

UNICEF se pregăteşte pentru iarnă de multă vreme. Fiecare copil din Gaza de sub 1 an va primi două cutii cu îmbrăcăminte de iarnă, a indicat un purtător de cuvânt.

Pentru minori sunt puse la dispoziţie un milion de pături. În plus, există alimente suficiente pentru a hrăni 50.000 de copii malnutriţi şi 60.000 de femei însărcinate sau care alăptează.