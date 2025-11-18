G4Media.ro
Mișcarea teroristă Hamas, nemulțumită de rezoluția ONU pentru Gaza, care nu ar…

Foto: Pexels / hosnysalah

Mișcarea teroristă Hamas, nemulțumită de rezoluția ONU pentru Gaza, care nu ar răspunde drepturilor poporului palestinian

Gruparea teroristă Hamas a criticat luni seară votul Consiliului de Securitate al ONU care a aprobat planul de pace pentru Gaza al preşedintelui american Donald Trump, deplângând adoptarea unei rezoluţii care „nu răspunde exigenţelor şi drepturilor politice şi umane” ale poporului palestinian, relatează AFP.

„Rezoluţia impune un mecanism internaţional de tutelă asupra Fâşiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forţele sale şi grupurile sale componente resping, şi impune un mecanism care vizează atingerea obiectivelor Israelului”, a scris mişcarea islamistă palestiniană într-un comunicat, deplângând în special înfiinţarea unei forţe internaţionale a cărei „misiune (…) include dezarmarea” grupurilor palestiniene din Gaza.

Rezoluţia americană, modificată de mai multe ori în cursul unor negocieri sensibile, aprobă planul preşedintelui american care a permis instituirea, pe 10 octombrie, a unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, devastată după doi ani de război provocat de atacul sângeros al mişcării teroriste palestiniene din 7 octombrie 2023.


