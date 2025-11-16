Înaintea unui vot la ONU, premierul Netanyahu reia opoziţia guvernului său faţă de un viitor stat palestinian

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi mai mulţi dintre miniştrii săi şi-au reiterat opoziţia faţă de un stat palestinian, înainte de votul prevăzut luni în Consiliul de Securitate al ONU asupra unui proiect de rezoluţie american privind Gaza care menţionează această posibilitate pe viitor, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Spre deosebire de versiunile anterioare, noul proiect de rezoluţie, care susţine planul de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza, aduce în discuţie viitorul unui posibil stat palestinian, căruia guvernul israe lian i se opune cu fermitate de mult timp.

„Opoziţia noastră faţă de un stat palestinian pe orice teritoriu nu s-a schimbat”, a declarat prim-ministrul duminică în deschiderea şedinţei de cabinet.

El a afirmat că nu are nevoie de „lecţii de la nimeni” pe această temă.

Ministrul de extremă dreapta Bezalel Smotrich l-a acuzat sâmbătă că tace de când Franţa şi alte câteva ţări au recunoscut statul Palestina în septembrie.

„Formulaţi im ediat un răspuns adecvat şi ferm care să clarifice întregii lumi: nu va exista niciodată un stat palestinian pe pământul patriei noastre”, a scris Smotrich pe reţeaua X.

O altă figură de extremă dreapta din guvern, Itamar Ben-Gvir, a indicat pe reţelele sociale că partidul său, Puterea evreiască, nu va face parte din „niciun guvern care acceptă” crearea unui stat palestinian.

De asemenea, miniştrii apărării, Israel Katz, şi de externe, Gideon Saar, şi-au reafirmat tot pe X opoziţia faţă de orice stat palestinian.

Proiectul de rezoluţie american susţine planul lui Donald Trump care a dus la intrarea în vigoare, pe 10 octombrie, a unui armistiţiu fragil în Fâşia Gaza du pă doi ani de război.

Textul, consultat de AFP, autorizează în special desfăşurarea unei „forţe internaţionale de stabilizare” în teritoriul palestinian şi prevede să dea un mandat până la sfârşitul lunii decembrie 2027 unui „comitet de pace” care va fi prezidat de Donald Trump pentru a-l administra provizoriu.