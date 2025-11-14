SUA fac presiuni asupra Consiliului de Securitate al ONU pentru a adopta planul de pace pentru Gaza / Noul text menţionează un posibil stat palestinian

Statele Unite au cerut joi Consiliului de Securitate al ONU să se „unească” pentru a adopta proiectul de rezoluţie care susţine planul de pace al preşedintelui Donald Trump pentru Fâşia Gaza, avertizând asupra riscului unor consecinţe „grave” pentru palestinieni în caz contrar, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Încercările de a semăna discordie, în timp ce se negociază activ un acord privind această rezoluţie, au consecinţe grave, tangibile şi complet evitabile pentru palestinienii din Gaza”, a declarat un purtător de cuvânt al misiunii SUA la ONU într-un comunicat.

„Acordul de încetare a focului este fragil şi facem apel la Consiliu să se unească pentru a garanta pacea atât de mult necesară”, a adăugat purtătorul de cuvânt, vorbind despre „o oportunitate istorică de a deschide calea către o pace durabilă în Orientul Mijlociu prin sprijinirea acestei rezoluţii”.

Săptămâna trecută, SUA au început oficial negocierile în cadrul Consiliului de Securitate al ONU asupra unui proiect de text care „susţine” planul preşedintelui SUA, ce a permis implementarea pe 10 octombrie a unui armistiţiu fragil în teritoriul palestinian.

A treia versiune a textului, consultată joi de AFP, „salută” înfiinţarea unui „comitet pentru pace” care urmează să fie prezidat de Donald Trump, un organism de „guvernare de tranziţie” cu mandat până la sfârşitul lunii decembrie 2027.

De asemenea, „autorizează” desfăşurarea unei „forţe internaţionale de stabilizare” (ISF) care va putea folosi „toate măsurile necesare pentru a-şi îndeplini mandatul în conformitate cu dreptul internaţional”: sprijin pentru securitatea frontierelor în cooperare cu Israelul şi Egiptul, demilitarizarea Fâşiei Gaza, destructurarea „grupurilor armate nestatale”, protecţia civililor şi formarea unei forţe de poliţie palestiniene.

Spre deosebire de versiunile anterioare, noul text menţionează viitorul unui posibil stat palestinian.

În urma reformei Autorităţii Palestiniene şi a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reconstrucţia Gazei, „ar putea fi în sfârşit create condiţiile pentru o cale credibilă către autodeterminare şi un stat palestinian”, se arată în text, asigurând că Statele Unite vor stabili un „dialog între Israel şi palestinieni” pentru a ajunge la un acord privind „un orizont politic către o coexistenţă paşnică şi prosperă”.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi-a exprimat miercuri optimismul cu privire la această rezoluţie, afirmând că „se fac progrese în ceea ce priveşte formularea” şi sperând la un vot „foarte curând”.

Însă, deşi se pare că membrii Consiliului susţin principiul creării „comitetului pentru pace” şi a forţei de stabilizare, surse diplomatice au remarcat că textul ridică o serie de întrebări, inclusiv asupra absenţei unui mecanism de monitorizare din partea Consiliului, asupra rolului Autorităţii Palestiniene şi a detaliilor mandatului ISF.