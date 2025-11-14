Uniunea Europeană are în vedere instruirea a 3.000 de poliţişti palestinieni din Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miniştrii de externe ai statelor Uniunii Europene vor lua în discuţie săptămâna viitoare o propunere ca UE să ia iniţiativa de a pregăti 3.000 de poliţişti palestinieni în vederea desfăşurării lor ulterioare în Fâşia Gaza, potrivit unui document consultat vineri de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În documentul pregătit de serviciul diplomatic al UE în perspectiva reuniunii din 20 noiembrie a miniştrilor de externe, sunt prezentate opţiuni pentru contribuţia blocului la implementarea planului în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza propus d e preşedintele american Donald Trump.

Israelul şi gruparea militantă palestiniană Hamas au fost de acord în octombrie cu prima etapă a planului, însă aplicarea celorlalte faze rămâne incertă.

În documentul consultat de Reuters, Serviciul European de Acţiune Externă prezintă propuneri de extindere a celor două misiuni civile ale UE în regiune, cu accent pe asistenţa la frontiere şi sprijin pentru reformele Autorităţii Palestiniene în domeniile poliţiei şi justiţiei.

Misiunea de sprijin de poliţie a UE ar putea prelua iniţiativa în pregătirea forţei de poliţie în Fâşia Gaza prin furnizarea de instruire directă şi sprijin pentru aproximativ 3.000 de poliţişti palestinieni (în serviciul Autorităţii Palestiniene) din Gaza, cu perspectiva instruirii întregii forţe de poliţie palestiniene cu 13.000 de membri.

Textul evocă şi ideea extinderii misiunii civile a UE de monitorizare de la Rafah la alte puncte de trecere a frontierei.

Potrivit Reuters, perspectivele de concretizare a acestor iniţiative ale UE sunt neclare.

Rusia a propus joi propriul proiect de rezoluţie a ONU cu privire la Gaza, care concurează efortul Statelor Unite de a face adoptat un text ce ar susţine planul preşedintelui Trump.