Colonişti israelieni au incendiat o moschee în Cisiordania
Colonişti israelieni radicali au vandalizat şi incendiat o moschee în Cisiordania ocupată, a relatat joi agenţia de ştiri palestiniană WAFA, citată de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres.
Potrivit agenţiei palestiniene, coloniştii au scris cu vopsea spray sloganuri rasiste pe pereţii moscheii, situată într-un sat di n nord-vestul teritoriului, dimineaţa devreme.
Conform altor media, graffiti-urile conţin insulte la adresa profetului Mahomed în ebraică.
Armata israeliană a decla rat că investighează aceste alegaţii.
Imaginile difuzate în mass-media palestiniene şi israeliene au arătat că lăcaşul de cult a suferit pagube, dar nu sunt informaţii despre eventuali răniţi.
Violenţele coloniştilor radicali împotriva palestinienilor din Cisiordania s-au intensificat de la începutul războiului din Gaza din octombrie 2023, care a fost declanşat de atacul lansat de organizaţia radicală palestiniană Hamas asupra Israelului. De atunci s-a înregistrat de asemenea o creştere generală a numărului de atacuri letale implicând palestinieni şi armata israeliană în Cisiordania.
Armata israeliană este acuzată frecvent că nu ia măsuri suficient de ferme împotriva violenţei coloniştilor.
