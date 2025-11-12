G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Macron şi Abbas anunţă înfiinţarea unui Comitet Comun în vederea elaborării unei…

palestinieni palestina cisiordania fasia gaza
sursa foto: © Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

Macron şi Abbas anunţă înfiinţarea unui Comitet Comun în vederea elaborării unei Constituţii a Palestinei / Planurile de anexare a Cisiordaniei de către Israel, „o linie roşie” împotriva încălcării căreia UE va reacţiona „puternic”, avertizează președintele Franței

Articole12 Noi 0 comentarii

Planurile de anexare ”parţială sau totală” a Cisiordaniei de către Israel, inclusiv printr-o colonizare ”de facto”, ”constituie o linie roşie împotriva încălcării căreia vom reacţiona puternic împreună cu partenerii noştri europeni, dacă sunt puse în acţiune”, i-a dat preşedintele francez Emmanuel Macron asigurări, într-o întâlnire la Palatul Élysée, omologului său palestinian Mahmoud Abbas, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Violenţa coloniştilor şi accelerarea planurilor de colonizare ating noi recorduri care ameninţă stabilitatea Cisiordaniei şi constituie încălcări al e dreptului internaţional”, a denunţat Macron marţi, într-o declaraţie de presă, după ce s-a întâlnit cu preşedintele plaestinian Mahmoud Abbas.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas şi-a reafirmat, în această întâlnirie ”angajamentul” de a efectua ”reforme” în cadrul Autorităţii Palestiniene (AP), inclsuiv prin organizarea rapid a unor alegeri.
”Ne reînnoim angajamentul, aici, în faţa dumneavostră, cu privre la reforme”, a declarat, după întâlnirea cu Macron, Abbas.

Aceste reforme constau în ”organizarea unor alegeri prezidenţiale şi legislative”.

Emmanuel Macron a anunţat că aceste alegeri urmează să aibă loc ”la un an după a doua fază a armistiţiului” în Războiul din Fâşia Gaza, şi anume dezarmarea mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Mahmoud Abbas şi Emmanuel Macron au anunţat înfiinţarea unui Comitet Comun în vederea elaborării unei Constituţii a Palestinei, pe care Franţa a recunoscut-o recent ca stat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Israelul a redeschis punctul de trecere Zikim din nordul Fâşiei Gaza pentru camioanele cu ajutoare umanitare

Articole12 Noi • 40 vizualizări
0 comentarii

Introducerea pedepsei cu moartea pentru teroriști, adoptată, în primă lectură, de parlamentul israelian

Articole11 Noi • 73 vizualizări
0 comentarii

Emmanuel Macron îl primeşte marţi pe Mahmoud Abbas, descris în anunțul oficial al Palatului Elysee ca „președinte al statului Palestina”

Articole11 Noi • 71 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.