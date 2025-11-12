Macron şi Abbas anunţă înfiinţarea unui Comitet Comun în vederea elaborării unei Constituţii a Palestinei / Planurile de anexare a Cisiordaniei de către Israel, „o linie roşie” împotriva încălcării căreia UE va reacţiona „puternic”, avertizează președintele Franței

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Planurile de anexare ”parţială sau totală” a Cisiordaniei de către Israel, inclusiv printr-o colonizare ”de facto”, ”constituie o linie roşie împotriva încălcării căreia vom reacţiona puternic împreună cu partenerii noştri europeni, dacă sunt puse în acţiune”, i-a dat preşedintele francez Emmanuel Macron asigurări, într-o întâlnire la Palatul Élysée, omologului său palestinian Mahmoud Abbas, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Violenţa coloniştilor şi accelerarea planurilor de colonizare ating noi recorduri care ameninţă stabilitatea Cisiordaniei şi constituie încălcări al e dreptului internaţional”, a denunţat Macron marţi, într-o declaraţie de presă, după ce s-a întâlnit cu preşedintele plaestinian Mahmoud Abbas.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas şi-a reafirmat, în această întâlnirie ”angajamentul” de a efectua ”reforme” în cadrul Autorităţii Palestiniene (AP), inclsuiv prin organizarea rapid a unor alegeri.

”Ne reînnoim angajamentul, aici, în faţa dumneavostră, cu privre la reforme”, a declarat, după întâlnirea cu Macron, Abbas.

Aceste reforme constau în ”organizarea unor alegeri prezidenţiale şi legislative”.

Emmanuel Macron a anunţat că aceste alegeri urmează să aibă loc ”la un an după a doua fază a armistiţiului” în Războiul din Fâşia Gaza, şi anume dezarmarea mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Mahmoud Abbas şi Emmanuel Macron au anunţat înfiinţarea unui Comitet Comun în vederea elaborării unei Constituţii a Palestinei, pe care Franţa a recunoscut-o recent ca stat.