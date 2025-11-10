Presa străină denunţă atacuri ale coloniştilor israelieni împotriva unor jurnalişti în Cisiordania ocupată

Asociaţia Presei Străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat luni autorităţile israeliene să pună capăt „imediat” atacurilor întreprinse de coloniştii israelieni împotriva unor jurnalişti în Cisiordania ocupată, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

FPA, care reprezintă sute de jurnalişti, inclusiv israelieni şi palestinieni, care lucrează pentru media străine, s-a declarat „consternată” de recentele atacuri, în special din timpul recoltării de măsline, în ultimele săptămâni.

„Jurnaliştii, locali şi străini, au fost în mod clar vizaţi în timp ce documentau violenţe fără precedent comise împotriva unor palestinieni în timpul recoltării de măsline anul acesta”, subliniază asociaţia într-un comunicat.

Doi angajaţi ai agenţiei Reuters, purtând veste şi căşti identificate în mod clar drept „presa”, au fost astfel agresaţi sâmbătă de civili israelieni mascaţi, înarmaţi cu bâte şi pietre, lângă satul Beita, în teritoriul palestinian ocupat de Israel din 1967, precizează FPA.

„O mulţime de zeci de colonişti a bătut-o pe una dintre angajate, o jurnalistă, în timp ce aceasta se afla deja pe jos, prov ocându-i răni grave”, precizează asociaţia.

Un fotograf al AFP a văzut jurnalişti răniţi la sosirea lui la un spital din Nablus, oraş situat în apropiere de Beita.

„Ei (coloniştii) i-au atacat de asemenea pe cei care încercau să-i vină în ajutor (jurnalistei rănite). Un agent de securitate al Reuters a fost lovit, iar doi jurnalişti palestinieni independenţi au fost răniţi în timp ce erau urmăriţi”, adaugă asociaţia.

Pe 10 octombrie, un fotograf al AFP a fost de asemenea lovit cu bâte de colonişti, în timp ce filma recoltarea de măsline în aceeaşi zonă. „În 30 de ani de carieră, este pentru prima dată când mă confrunt cu o violenţă de acest gen”, a declarat acest fotograf, Jaafar Ashtiyeh, cu sediul la Nablus şi a cărui maşină a fost de asemenea incendiată. „Dacă nu aş fi reuşit să fug, ei m-ar fi ucis”, a adăugat el.

Mai multe alte incidente ce au vizat jurnalişti au avut loc în ultimele săptămâni, denunţă asociaţia.

„Forţele israeliene hărţuiesc şi intimidează regulat jurnaliştii, arestându-i uneori şi ameninţând cu expulzarea”, afirmă FPA, din al cărei consiliu de administraţie face parte şi un jurnalist al agenţiei de presă franceze.

FPA critică ferm „ostilităţile tot mai mari faţă de mass-media din partea autorităţilor israeliene” şi îndeamnă armata şi poliţia „să garanteze că jurnaliştii pot lucra liber şi în siguranţă”.

Solicitată de AFP, armata israeliană nu a reacţionat deocamdată la aceste acuzaţii.