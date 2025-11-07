Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim

Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian Judeira, în timpul nopţii de joi spre vineri, relatează AFP, transmite News.ro.

Ministerul plaesinian al Sănătăţii i-a identificat pe cei doi ca fiind Mohammed Ateem şi Mohammed Qasim, doi adolescemţi în vârstă de 18 ani.

Armata israeliană le-a luat cadavrele, anunţă ministerul palestinian.

Joi seara, ”doi terorişti au fost identificaţi în timp ce aprindeau şi aruncau cocteiluri Molotov către un drum civil principal”, la Judeira, un sat palestinian situat la nord de Ierusalim, a anunţat într-un comunicat armata israeliană.

O unitate militară israeliană desfăşurată în zonă i-a ”eliminat”, a anunţat ea, folosind un cuvânt folosit în general de către oficiali israelieni atunci când sunt ucişi suspecţi.

Armata israeliană a publicat o înregistrare video a unor camere de supraveghere în care apar două persoane aruncând un obiect în flăcări peste un zid care seamănă cu cel care desparte zona Judeira de un drum folosit de către israelieni.

ALT ADOLESCENT UCIS PRIN ÎMPUŞCARE

Satul Judeira – care se află în Cisiordania ocupată de Israel din 1967 – este înconjurat de drumuri şi terenuri anexate de Israel.

Miercuri seara, armata israeliană a ucis prin împuşcare un adolescent, în Cisordania, pe care armata israeliană l-a catalogat drept ”terorist” şi l-a acuzat că a aruncat un dispozitiv exploziv către militari israelieni.

Violenţe s-au intensificat în Cisiordania ocupată de la începutul Războiului în Fâşia Gaza, declanţat de un atac al Hamasului în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.

De atunci, armata israeliană şi colonişti israelieni au ucis cel puţin 1.001 palestinieni în Cisiordania, inclusiv numeroşi combatanţi, potrivit Ministerului palestinian al Sănătăţii.

Cel puţin 43 de israelieni – civili şi militari – au fost ucişi în atacuri palestiniene – sau în operaţiuni militare israeliene – în Cisordania ocupată, potrivit unor date oficiale israeliene.