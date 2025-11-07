G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe…

Soldați în camuflaj în timpul unei operațiuni
Sursa foto: pexels

Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim

Articole7 Noi • 78 vizualizări 1 comentariu

Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian Judeira, în timpul nopţii de joi spre vineri, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministerul plaesinian al Sănătăţii i-a identificat pe cei doi ca fiind Mohammed Ateem şi Mohammed Qasim, doi adolescemţi în vârstă de 18 ani.

Armata israeliană le-a luat cadavrele, anunţă ministerul palestinian.

Joi seara, ”doi terorişti au fost identificaţi în timp ce aprindeau şi aruncau cocteiluri Molotov către un drum civil principal”, la Judeira, un sat palestinian situat la nord de Ierusalim, a anunţat într-un comunicat armata israeliană.

O unitate militară israeliană desfăşurată în zonă i-a ”eliminat”, a anunţat ea, folosind un cuvânt folosit în general de către oficiali israelieni atunci când sunt ucişi suspecţi.

Armata israeliană a publicat o înregistrare video a unor camere de supraveghere în care apar două persoane aruncând un obiect în flăcări peste un zid care seamănă cu cel care desparte zona Judeira de un drum folosit de către israelieni.

ALT ADOLESCENT UCIS PRIN ÎMPUŞCARE

Satul Judeira – care se află în Cisiordania ocupată de Israel din 1967 – este înconjurat de drumuri şi terenuri anexate de Israel.

Miercuri seara, armata israeliană a ucis prin împuşcare un adolescent, în Cisordania, pe care armata israeliană l-a catalogat drept ”terorist” şi l-a acuzat că a aruncat un dispozitiv exploziv către militari israelieni.

Violenţe s-au intensificat în Cisiordania ocupată de la începutul Războiului în Fâşia Gaza, declanţat de un atac al Hamasului în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.

De atunci, armata israeliană şi colonişti israelieni au ucis cel puţin 1.001 palestinieni în Cisiordania, inclusiv numeroşi combatanţi, potrivit Ministerului palestinian al Sănătăţii.

Cel puţin 43 de israelieni – civili şi militari – au fost ucişi în atacuri palestiniene – sau în operaţiuni militare israeliene – în Cisordania ocupată, potrivit unor date oficiale israeliene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Armata israeliană a publicat imagini video cu membri HAMAS care torturează civili în Fâșia Gaza

Articole3 Iul 2025
2 comentarii

Armata israeliană arată că are o lipsă de 10.000 de soldaţi, între care 6.000 pentru unităţile de luptă, în contextul discuțiilor privind recrutarea evreilor ultraortodocşi

Articole6 Iun 2025
0 comentarii

Armata israeliană a lovit nordul şi centrul Gazei după ce armistiţiul de încetare a focului a fost amânat

Articole19 Ian 2025
1 comentariu

1 comentariu

  1. In ritmul asta, pana in 2030 nu va mai exista picior de palestinian pe Pamant. Bravo, Bibi…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.