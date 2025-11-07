TAROM, vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025

TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025, a informat, vineri, compania, transmite Agerpres.

„TAROM anunţă rezultate remarcabile în cadrul campaniei Black Friday 2025, desfăşurată exclusiv pe platforma eMAG, unde pasagerii pot beneficia de reduceri de peste 50% la voucherele de călătorie. În doar câteva ore de la lansarea ofertei, valoarea totală a voucherelor achiziţionate a depăşit suma de 500.000 de euro, confirmând interesul ridicat al clienţilor pentru brandul TAROM, încrederea şi loialitatea de care se bucură compania TAROM în rândul pasagerilor”, se arată într-un comunicat al operatorului aerian naţional.

Campania include e-vouchere cu valori nominale cuprinse între 600 şi 4.000 de lei, cu reduceri cuprinse între 40 şi 53%.

Voucherele pot fi utilizate pentru achiziţia de bilete de avion şi servicii suplimentare (bagaj suplimentar, loc preferenţial, transport animale de companie etc.) pe zborurile operate TAROM, interne şi externe, atât la Clasa Economic, cât şi Clasa Business. Acestea pot fi utilizate pentru călătorii planificate în perioada 15 ianuarie – 15 decembrie 2026, oferind flexibilitate şi libertate deplină de alegere a destinaţiilor preferate din portofoliul TAROM.

„Ne bucură enorm să vedem un asemenea interes din partea pasagerilor noştri. Black Friday a devenit, pentru TAROM, cel mai aşteptat eveniment al anului în ceea ce priveşte ofertele de călătorie. Le mulţumim tuturor pasagerilor noştri pentru fidelitate şi pentru încrederea pe care ne-o arată, zi de zi, alegând să zboare alături de compania aeriană naţională a României, cu o tradiţie de peste 71 de ani. (…) TAROM rămâne aproape de români, acolo unde dorul de zbor întâlneşte dorinţa de a descoperi noi orizonturi. Cu tradiţia sa de peste 71 de ani, continuăm să unim oameni, destinaţii şi poveşti, purtând în zbor încrederea şi emoţia celor care aleg să călătorească alături de o companie aeriană autentic românească”, au transmis reprezentanţii companiei.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul naţional deţine o flotă de 14 aeronave şi are în portofoliul său 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.