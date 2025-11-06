G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Comisia Europeană propune construirea unei linii feroviare de mare viteză între București…

grecia, atena, harta, marea mediterana, egee, ionica
Sursa foto: ID 284293745 © Libin Jose | Dreamstime.com

Comisia Europeană propune construirea unei linii feroviare de mare viteză între București și Budapesta și alta între Sofia și Atena

Analize6 Noi • 393 vizualizări 1 comentariu

Comisia Europeană propune construirea unor linii feroviare de mare viteză între București și Budapesta, dar și între Sofia și Atena. Scopul este de a atinge viteze de cel puțin 200 de kilometri pe oră, prin modernizarea liniilor, scrie Faktor.bg, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Astfel, călătoria dintre Sofia și Atena va dura 6 ore, în loc de 13 ore și 40 de minute. Modificările ar duce la o decongestionare a drumurilor și la extinderea oportunităților de mobilitate militară.

Comisia Europeană a prezentat miercuri o propunere pentru implementarea liniilor feroviare de mare viteză în UE până în 2040, inclusiv ruta dintre Sofia și Atena. Se preconizează că această linie va oferi o călătorie de șase ore, în loc de 13 ore și 40 de minute, cât este în prezent, transmite BTA.

Planul include secțiuni de mare viteză pe liniile Budapesta – București, Berlin – Copenhaga, Berlin – Viena – Praga, Paris – Madrid – Lisabona, München – Roma, precum și între statele baltice.

Scopul este de a atinge viteze de cel puțin 200 de kilometri pe oră prin dezvoltarea liniilor. Propunerea Comisiei include de asemenea îmbunătățirea posibilităților de achiziționare a biletelor.

Principalul obiectiv al modificărilor este de a înlocui călătoriile cu avionul pe distanțe scurte în scopul reducerii poluării mediului. Comisia subliniază că modificările ar duce la decongestionarea traficului și la extinderea posibilităților de mobilitate militară.

În comunicat se precizează că CE intenționează să aloce aproape trei miliarde de euro pentru dezvoltarea de combustibil de aviație „curat” până în 2027. Se preconizează alocarea a 100 de miliarde de euro în acest scop până în 2035.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Mare viteză?…Adică, să se ajungă de 45 km/h cât este acum, la 50 km/h, că mai mult nu duce infrastructura feroviară din România? Nu cred că e posibil așa ceva!

    Dar s-ar putea sifona ceva bani pe niște studii de fezabilitate.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.