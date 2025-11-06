Comisia Europeană propune construirea unei linii feroviare de mare viteză între București și Budapesta și alta între Sofia și Atena

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană propune construirea unor linii feroviare de mare viteză între București și Budapesta, dar și între Sofia și Atena. Scopul este de a atinge viteze de cel puțin 200 de kilometri pe oră, prin modernizarea liniilor, scrie Faktor.bg, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, călătoria dintre Sofia și Atena va dura 6 ore, în loc de 13 ore și 40 de minute. Modificările ar duce la o decongestionare a drumurilor și la extinderea oportunităților de mobilitate militară.

Comisia Europeană a prezentat miercuri o propunere pentru implementarea liniilor feroviare de mare viteză în UE până în 2040, inclusiv ruta dintre Sofia și Atena. Se preconizează că această linie va oferi o călătorie de șase ore, în loc de 13 ore și 40 de minute, cât este în prezent, transmite BTA.

Planul include secțiuni de mare viteză pe liniile Budapesta – București, Berlin – Copenhaga, Berlin – Viena – Praga, Paris – Madrid – Lisabona, München – Roma, precum și între statele baltice.

Scopul este de a atinge viteze de cel puțin 200 de kilometri pe oră prin dezvoltarea liniilor. Propunerea Comisiei include de asemenea îmbunătățirea posibilităților de achiziționare a biletelor.

Principalul obiectiv al modificărilor este de a înlocui călătoriile cu avionul pe distanțe scurte în scopul reducerii poluării mediului. Comisia subliniază că modificările ar duce la decongestionarea traficului și la extinderea posibilităților de mobilitate militară.

În comunicat se precizează că CE intenționează să aloce aproape trei miliarde de euro pentru dezvoltarea de combustibil de aviație „curat” până în 2027. Se preconizează alocarea a 100 de miliarde de euro în acest scop până în 2035.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu