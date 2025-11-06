Un profesor la Facultatea de Mecanică din Iași explică ce trebuie verificat înainte de a cumpăra o mașină second-hand / Cum se falsifică kilometrajul: ”La modele mai vechi e necesară doar o reinscripționare a unei memorii din calculatorul de bord”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mulți români care au cumpărat o mașină second-hand descoperă ulterior că au plătit peste valoarea reală pentru un vehicul cu kilometraj mai mare decât cel afișat și cu daune serioase ascunse.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a oferit pentru Ziarul de Iași câteva recomandări pentru cei care intenționează să achiziționeze o mașină la mâna a doua, pentru a evita surprizele legate de istoricul real al mașinii sau de starea acesteia.

Cea mai importantă întrebare este: câți kilometri reali are mașina.

Atenția este justificată, pentru că aceste probleme se reflectă imediat în buzunarul noului proprietar, explică profesorul.

O maşină cu un kilometraj redus artificial se vinde la un preţ mai mare decât valoarea ei reală, dar ascunde costuri suplimentare: uzura pieselor este avansată, consumul de carburant creşte, iar unele componente ajung la limita de siguranţă fără ca proprietarul să ştie. Inspecţia tehnică periodică (ITP) se face raportat la kilometrajul afişat, nu la cel real, ceea ce înseamnă că anumite piese nu sunt verificate sau înlocuite la timp.

„În plus, în cazul polițelor de asigurare, noul proprietar va plăti un preț mai mare, consecință a unui kilometraj mai redus. Cumpărarea unei mașini cu kilometraj fraudat prezintă probleme cu asigurarea, deoarece implică furnizarea unei citiri false a kilometrajului, ceea ce poate duce la respingerea cererii de despăgubire, anularea poliței sau anularea acesteia dacă asigurătorul descoperă discrepanța.

Însă dintre toate consecințele negative ale fraudării odometrului, cea mai gravă este legată de afectarea siguranței conducătorului auto și a pasagerilor în trafic, tocmai ca urmare a problemelor tehnice ce pot apărea cu o probabilitate mult peste cea preconizată de noul proprietar”, atrage atenția conf. dr. ing. Radu Drosescu, din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere al TUIASI.

Pentru a evita astfel de riscuri, primul pas recomandat de profesorul din Iași este verificarea istoricului mașinii, începând cu numărul VIN, seria unică de identificare. Cu acest număr se poate verifica istoricul vehiculului pe site-uri precum carVertical, Automoli sau CARFAX, unde se poate observa evoluția kilometrajului și eventualele accidente în care a fost implicată mașina. Dacă mașina nu apare în bazele de date sau vânzătorul refuză să ofere VIN-ul, este un semn că există motive de suspiciune.

Un alt pas esențial este să se ducă mașina la un service ales de cumpărător pentru o verificare completă: caroserie, suspensie, tren de rulare și diagnoză electronică. Dacă vânzătorul refuză, este un alt semn că ar putea ascunde ceva.

Cu cât vânzătorul oferă mai puține informații și refuză să arate actele sau verificările, cu atât este mai mare riscul ca mașina să aibă probleme ascunse. Dacă apar semne de neîncredere, cel mai bine este să renunțați la achiziție, explică profesorul.

Fenomenul manipulării kilometrajului rămâne însă dificil de controlat.

„Referitor la procedeul în sine de modificare a odometrului, trebuie precizat faptul că nu există în prezent o metodă garantată care să depisteze operația respectivă, în cazul când aceasta a fost efectuată de personal calificat folosind aparatură profesională”, arată conf. dr. ing. Radu Drosescu.

Acesta ne explică faptul că, din punct de vedere tehnic, valoarea kilometrajului este calculată de computerul ABS/ESP pe baza informațiilor de la senzorii care măsoară turația celor patru roți.

În consecință, orice nerespectare a recomandărilor fabricantului privind diametrul jantelor și al codului pneurilor va determina nu doar o viteză afișată neconformă cu cea reală, ci și un kilometraj diferit.

„La modele mai vechi de 20 ani este necesară doar o reinscripționare a unei memorii din calculatorul de bord. La mașinile moderne dacă apare o diferență între valoarea înscrisă în calculatorul instrumentației de bord și celelalte, valoarea cea mai mare se va înscrie pe odometru pentru ca atunci când se înlocuiește un nou bord actualizarea să decurgă automat”, explică profesorul de la TUIASI.