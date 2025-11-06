Reţea suspectată că a fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele şi reintroducerea acestora în aparate / Prejudiciul depăşeşte un milion de lei / Percheziţii în Mehedinţi, Ilfov şi Bucureşti

Poliţiştii au descoperit în Strehaia, judeţul Mehedinţi, o reţea care ar fi fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele, permiţând astfel reintroducerea succesivă a acestora în aparate şi obţinând pe nedrept garanţia de returnare şi tariful de gestionare, în valoare de peste un milion de lei.

Cinci percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi judeţele Mehedinţi şi Ilfov, la două societăţi comerciale şi la presupuşii infractori, într-un dosar penal care vizează constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală, transmite News.ro.

Potrivit Poliţiei Române, administratorii celor două societăţi comerciale sunt bănuiţi că ar fi înşelat o companie de colectare a ambalajelor, în urma încheierii unor contracte în sistemul SGR.

Anchetatorii susţin că doi bărbaţi, de 47 şi 30 de ani, şi o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a obţine ilegal garanţiile şi tarifele de gestionare aferente ambalajelor returnate. Astfel, în calitate d e reprezentanţi a două societăţi ar fi indus în eroare o societate de colectare a ambalajelor, în urma încheierii şi derulării contractelor de prestări servicii în cadrul Sistemului de Garanţie Returnare.

Potrivit anchetatorilor, membrii reţelei ar fi simulat activitatea de comerţ prin intermediul a două unităţi mari de alimentaţie publică (supermarket) dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând Administratorul SGR să îi înscrie în Sistemul de Garanţie Returnare.

Ulterior, după semnarea contractelor, aceştia ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor (RVM) dezactivând dispozitivele care compactau ambalajele, permiţând astfel reintroducerea succesivă a acestora în RVM şi obţinând pe nedrept garanţia de returnare şi tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.

Totodată, membrii reţelei ar fi întocmit, în numele celor două societăţi, documente de evidenţă contabilă false care ar fi reflectat operaţiuni fictiv e cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Percheziţiile, în urma cărora au fost descoperite şi ridicate mijloace materiale de probă, s-au desfăşurat în cadrul Operaţiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor serviciilor de investigare a criminalităţii economice din Ilfov şi Bucureşti.

Cercetările continuă la nivelul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.