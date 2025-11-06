Cel puţin 17 sud-africani sunt blocaţi în Donbas şi au cerut ajutor guvernului lor după ce s-au alăturat războiului dintre Rusia şi Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul Africii de Sud a anunţat că a primit apeluri de ajutor de la 17 cetăţeni care s-au alăturat forţelor mercenare în conflictul dintre Rusia şi Ucraina. Bărbaţii au vârste cuprinse între 20 şi 39 de ani şi sunt blocaţi în regiunea Donbas din Ucraina, devastată de război, relatează canalul de știri BBC, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele Cyril Ramaphosa a „ordonat o anchetă asupra circumstanţelor care au dus la recrutarea acestor tineri în aceste activităţi aparent mercenare”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului. Declaraţia nu precizează de partea cui din conflict luptă sud-africanii.

A lucra ca mercenar sau a lupta în numele unui alt guvern este ilegal în Africa de Sud, cu excepţia cazului în care guvernul autorizează acest lucru.

Bărbaţii au fost atraşi să se alăture forţelor m ercenare sub pretextul unor contracte lucrative, susţine guvernul.

Purtătorul de cuvânt Vincent Magwenya a adăugat că guvernul sud-african lucrează prin „canale diplomatice” pentru a asigura întoarcerea lor.

Magwenya a spus că 16 dintre bărbaţi sunt din KwaZulu-Natal şi unul din Eastern Cape.

„Preşedintele Ramaphosa şi guvernul sud-african condamnă cu fermitate exploatarea tinerilor vulnerabili de către persoane care lucrează cu entităţi militare străine”, a punctat el.

Africa de Sud are o rată a şomajului de peste 30% , care este chiar mai mare în rândul tinerilor, ceea ce îi face vulnerabili la recrutare, spun analiştii.

KREMLINUL ÎŞI EXTINDE RECRUTĂRILE ÎN RÂNDUL AFRICANILOR

BBC a găsit dovezi care sugerează că Kremlinul lucrează pentru a-şi extinde sfera de influenţă în Africa. Africa Corps, un grup de mercenari ruşi contr olat de Ministerul Apărării din Rusia, a înlocuit efectiv grupul militar rival Wagner în Africa de Vest, după ce liderul său, Evgheni Prigojin, a murit într-un accident de avion în 2023.

În august, guvernul sud-african a emis un avertisment către tinerele femei să nu se lase seduse de oportunităţile de recrutare pe reţelele sociale care promovează locuri de muncă în străinătate, în special în Rusia. O anchetă a BBC a descoperit că tinere au fost duse în zona economică specială Alabuga din Republica Tatarstan, Rusia, pentru a lucra într-o fabrică de drone. Se estimează că peste 1.000 de femei au fost recrutate din Africa şi Asia de Sud pentru a lucra în fabricile de arme din Alabuga.

În septembrie, poliţia kenyană a declarat că a salvat peste 20 de persoane dintr-o reţea suspectată de trafic de persoane, care le-a ademenit cu oferte de muncă în Rusia, dar intenţiona să le trimită să lupte în Ucraina.

Ucraina a declarat anterior că deţine cetăţeni din diferite ţări – Somalia, Sierra Leone, Togo, Cuba şi Sri Lanka – în lagăre de prizonieri de război.

Ucraina a fost criticată anterior pentru că a încercat să recruteze cetăţeni străini, inclusiv africani, pentru a lupta de partea sa.

În 2022, Ministerul de Externe al Senegalului a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Kievului pentru a solicita retragerea unei postări a ambasadei pe Facebook în care străinii erau îndemnaţi să se înroleze pentru efortul de război.

La acea vreme, Nigeria a avertizat, de asemenea, că nu va tolera campania de recrutare a Ucrainei, forţând-o să dea înapoi.