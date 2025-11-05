G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Polonia negociază importuri suplimentare de gaz natural lichefiat din SUA, pentru a…

GNL gaze naturale lichefiate
Sursa foto: Linkedin / MOL

Polonia negociază importuri suplimentare de gaz natural lichefiat din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia

Articole5 Noi • 59 vizualizări 0 comentarii

Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acordul ar consolida legăturile energetice dintre Uniunea Europeană şi SUA, în contextul strategiei de reducere a dependenţei de gazul rusesc.

Potrivit surselor, părţile ar urma să semneze o declaraţie comună privind intensificarea importurilor de GNL în urma unei conferinţe transatlantice privind energia, care va avea loc la Atena la sfârşitul acestei săptămâni.

”După aceasta, vor urma discuţii privind condiţiile de furnizare către Slovacia”, a precizat una dintre surse. Volumele estimate pentru livrare prin Polonia ar putea ajunge la 4–5 miliarde metri cubi anual, echivalentul consumului anual de gaze al Slovaciei.

Iniţiativa se înscrie într-o serie mai amplă de acorduri energetice semnate recent între guverne şi companii europene şi americane, pe fondul eforturilor Washingtonului de a stimula exporturile de gaz şi tehnologie nucleară către aliaţii din Europa.

Departamentul american al Energiei nu a comentat deocamdată informaţia, iar Ministerul Energiei din Polonia a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Șeful armatei franceze denunță o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei și posibila reluare a testelor nucleare în SUA

Articole5 Noi • 186 vizualizări
0 comentarii

Elveţia alocă 22 de milioane de euro pentru a sprijini planul de pace al SUA în Orientul Mijlociu

Articole5 Noi • 32 vizualizări
0 comentarii

Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică

Articole5 Noi • 546 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.