G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad, situată între…

kaliningrad lituania rusia
sursa foto: Captură foto Google

Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică

Articole5 Noi • 434 vizualizări 1 comentariu

Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În timpul exerciţiilor Alianţei, se practică scenarii precum blocada Kaliningradului. Regiunea (baltică) es te militarizată activ şi se umple cu forţe şi resurse ale coaliţiei”, a declarat ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Gruşko, într-un interviu acordat ziarului Izvestia.

Potrivit diplomatului rus, în aceste condiţii, opţiunile de dialog cu NATO se diminuează.

Gruşko a dat asigurări că Rusia îşi va apăra interesele în regiune prin toate mijloacele legale şi de altă natură.

Anterior, consilierul prezidenţial rus, Nikolai Patruşev, a acuzat ţările NATO că exersează capturarea Kaliningradului şi blocarea navigaţiei în Marea Baltică şi Marea Neagră.

Patruşev a afirmat că Moscova va oferi un răspuns „imediat şi ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii Kaliningrad, unde trăiesc aproape un milion de oameni.

EFE aminteşte că autorităţile lituaniene iau în considerare restricţionarea tranzitului către şi dinspre Kaliningrad, ca mijloc de combatere a intrării baloanelor care transportă ţigări de contrabandă din Belarus, a căror prezenţă a forţat suspendarea operaţiunilor pe aeroporturile ţării în mai multe rânduri.

Lituania a blocat deja parţial accesul la Kaliningrad la mijlocul lui 2022 – anul în care Rusia a invadat Ucraina – ceea ce a provocat un răspuns puternic din partea Moscovei.

Acuzaţiile Rusiei împotriva NATO vin la câteva săptămâni după o serie de încălcări ale spaţiilor aeriene ale statelor baltice şi Poloniei, care au acuzat Moscova de aceste încălcări.

La rândul lor, aut orităţile ruse au negat acuzaţiile, afirmând că, în unele cazuri, zborurile au fost operaţiuni de rutină între regiuni ruseşti, inclusiv Kaliningrad, care se afla sub control sovietic – şi acum rus – din 1945.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Șeful armatei franceze denunță o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei și posibila reluare a testelor nucleare în SUA

Articole5 Noi
0 comentarii

Mark Rutte: România cheltuie mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030/ România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România

Articole5 Noi • 294 vizualizări
0 comentarii

Alegerile din Franţa din 2024 au fost marcate de tentative repetate de interferenţă digitală din străinătate, în special din partea grupului rus Storm-1516, potrivit unui raport de specialitate

Articole5 Noi • 73 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. De ce doar exersează și nu aplică? UE ar trebui să nu primească călători din China, Iran, Rusia, Coreea de Nord și să îngreuneze circulația in UE din restul statelor cu excepția RM, UA și a aliaților.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.