Prima vizită în România a lui Mark Rutte ca secretar general al NATO: întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan / Șeful Alianței participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită în România, miercuri și joi. Este prima vizită la București de la preluarea conducerii Alianței.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri la ora 13.30, la Palatul Cotroceni, pe Mark Rutte.

Agenda întâlnirii:

Întâmpinare în Holul de Onoare

Convorbiri tête-à-tête

Convorbiri oficiale

Dejun oficial

Declarații de presă comune (aproximativ ora 15:30)

„Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare”, a anunțat Administrația prezidențială.

De la Cotroceni, Mark Rutte va merge la Palatul Victoria. La ora 16:30 este prevăzută întrevedera secretarului general al NATO cu premierul Ilie Bolojan.

Joi dimineață, de la ora 8.30, președintele Nicușor Dan și secretarul general al Alianței, Mark Rutte, vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu alți oficiali. De asemenea, Mark Rutte se va întâlni și cu studenții de la Universitatea din București.