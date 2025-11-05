Lovitura dată de Aston Martin: Inginer de marcă din perioada lui Michael Schumacher la Ferrari, transferat la echipă

Adrian Newey strânge în jurul său oameni de mare calitate și cu o bogată experiență în Formula 1 cu scopul de a da lovitura anul viitor la Aston Martin. Concret, Marco Fainello, omul care a realizat sistemul de simulare al celor de la Ferrari în epoca Michael Schumacher, a semnat cu Aston Martin.

Marco Fainello, om de bază la Ferrari în perioada Michael Schumacher, transferat de Aston Martin

Adus în luna martie a acestui an, Adrian Newey își dorește o adevărată „revoluție digitală” la Aston Martin.

În cadrul unor discuții cu presa, Newey (66 de ani) a mărturisit că punctul slab al celor de la Aston Martin este simulatorul: „simulatorul nu corelează deloc cu realitatea”, transmitea celebrul inginer britanic.

Din dorința de a rezolva cât mai rapid această problemă importantă, Newey a apelat la ajutorul lui Marco Fainello, un nume extrem de apreciat în paddock-urile din Formula 1.

În vârstă de 61 de ani, Fainello a fost șeful departamentului de dinamică al Ferrari în perioada 1997-2004. Reamintim că în respectivul interval, Scuderia a dominat F1 alături de legendarul Michael Schumacher.

De numele lui Marco se leagă primul simulator Ferrari, iar rezultatele din perioada respectivă vorbesc de la sine despre munca prestată de Fainello.

Fastestlap.com face o listă a personajelor importante din F1 care au semnat cu Aston Martin după venirea lui Adrian Newey la echipa din Silverstone.

Giles Wood – specialist în modelare și simulare, fost colaborator RedBull și McLaren.

Enrico Cardile – transfer direct de la rivalii Ferrari: ocupă postul de director tehnic.

Nick Roberts – strateg cu o vastă experiență în F1.

Marco Fainello – ultimul sosit la echipă, se va ocupa de simulatorul Aston Martin.

Cine este Adrian Newey

Newey a fost „creierul” realizărilor RedBull în mandatele de succes ale lui Sebastian Vettel (patru titluri la piloți) și Max Verstappen (a cucerit ultimele patru titluri din Formula 1).

Pentru sezonul 2026, Aston Martin a încheiat un parteneriat tehnic cu Honda, actualul furnizor de motoare pentru RedBull, iar monopostul de sezonul viitor va beneficia din plin de importanta expertiză a lui Newey.

Stagiunea 2026 va veni cu o serie de modificări importante ale regulamentului, iar Newey este un personaj care știe să facă diferența în astfel de perioade.

Amintim aici schimbările majore din regulament care au avut loc în 2009, perioadă în care cel mai mult a beneficiat de pe urma schimbărilor tocmai RedBull, aflată sub influența lui Newey.

Sosit la echipa cu sediul la Milton Keynes în 2006, Adrian Newey a contribuit decisiv la cucerirea de către RedBull a 14 titluri mondiale: 6 la constructori și 8 la piloți.

Pe lângă perioada fantastică de la RedBull, trebuie amintit și faptul că Newey și-a completat CV-ul cu alte nouă titluri din Formula 1 alături de Williams (patru la piloți și cinci la constructori) și trei cu McLaren (două la piloți și unul la constructori).

Adrian Newey și echipele pe la care a trecut în Formula 1

Fittipaldi (1980)

Haas Lola (1986)

March (1988-1989)

Leyton House (1990)

Williams (1991-1996)

McLaren (1997-2005)

RedBull (2006-2024)

Aston Martin (începând din martie 2025).