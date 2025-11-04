Verstappen, mesaj sfidător pentru Norris și Piastri: „Doar ghinionul mă poate opri”

Max Verstappen are de recuperat un deficit de 36 de puncte până la liderul Lando Norris, cu patru etape înainte de finalul sezonului din Formula 1. Cu toate că piloții McLaren sunt favoriți să cucerească titlul mondial, Max are o încredere fantastică în propriile forțe și mărturisește cu nonșalanță că doar „ghinionul” îl poate opri din drumul spre glorie.

După ce „a topit” în câteva Grand Prix-uri avantajul de 104 puncte pe care-l avea la un moment dat Oscar Piastri, Verstappen consideră că are șanse importante să triumfe la finalul stagiunii din Formula 1.

Pe Max îl despart 36 de puncte față de Norris și 35 față de Piastri.

Jurnalistul Matt Majendie a explicat în cadrul emisiunii The Inside Track că pilotul în vârstă de 28 de ani crede că doar „ghinionul” l-ar putea împiedica să cucerească cel de-al cincilea titlu consecutiv din F1.

„Are și o încredere în sine uimitoare (n.r. Verstappen). Am vorbit cu el în Mexic și l-am întrebat ce anume l-ar putea împiedica să câștige titlul.

El mi-a răspuns pur și simplu: „Ghinionul”, ceea ce cred că rezumă totul, pentru că nu a menționat piloții McLaren. Mi s-a părut că asta îl caracterizează pe deplin”, a precizat Matt Majendie.

Rebbeca Clancy, colegă de breaslă cu Matt Majendie, întărește cele precizate mai sus.

Atitudinea lui Verstappen s-a schimbat foarte mult în ultimele curse: dacă acum câteva luni olandezul spunea clar că nu mai are șanse în fața piloților McLaren, acum Max crede că este momentul său și că are șanse reale de a le „fura” titlul rivalilor Norris și Piastri.

În total, Verstappen are de recuperat 36 de puncte dintr-un total de 116 rămase în cursă la finalul sezonului din Formula 1.

Max are ascendentul moral de partea sa: a câștigat trei din ultimele cinci Mari Premii. În plus, olandezul este singurul pilot dintre cei trei de la vârf care știe cum se câștigă un titlu mondial (le-a cucerit pe ultimele patru consecutive).

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

