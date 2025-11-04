Strategia riscantă a RedBull din F1: „Vom plăti un preț în 2026”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, a transmis faptul că echipa din Milton Keynes va plăti „un preț important” pentru faptul că a ales să dezvolte până târziu în sezon monopostul pentru 2025. Acest lucru va afecta dezvoltarea pentru mașina pentru anul viitor, într-un sezon în care Formula 1 va avea parte de schimbări majore de regulament.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Laurent Mekies spune că RedBull a dezvoltat prea mult monopostul din 2025, iar asta a luat din bani și timp pentru anul viitor

RedBull a avut parte de o revenire spectaculoasă în Formula 1, Max Verstappen „topind” un avantaj de 104 puncte al lui Oscar Piastri până la unul de doar 35 de puncte.

Olandezul are șansele sale la câștigarea titlului mondial din F1, dar RedBull este conștientă că va plăti un preț pentru faptul că a continuat să dezvolte monopostul pentru 2025 în detrimentul celui pentru anul viitor.

Diferența dintre Verstappen și piloții McLaren s-a redus substanțial, iar Max a reintrat în lupta petru titlul mondial: sunt 35 de puncte până la Oscar Piastri și 36 până la Lando Norris, liderul la zi.

RB21 a primit în continuare modificări importante, iar acestea au adus consum de bani și energie.

Atenția principală a echipelor din F1 a devenit de ceva timp pentru monopostul din 2026, dar RedBull s-a încăpățânat să dezvolte mașina pentru 2025 până spre finalul sezonului în curs.

„Procedăm astfel deoarece considerăm că pentru noi, și nu doar pentru ceilalți, este un câștig net”, a declarat Mekies pentru RacingNews365.

„Ne validăm abordările și, prin urmare, le aplicăm pentru 2026. Dacă am fi considerat că ar compromite ceva, nu am fi făcut-o. Știm că este un preț de plătit, considerăm că este rezonabil și credem că merită”, transmite Laurent Mekies.

Oficialul RedBull a recunoscut că noile piese care au fost dezvoltate pentru a-l ajuta pe Verstappen să câștige curse nu vor avea un impact direct asupra mașinii din 2026.

Monoposturile pentru 2026 sunt construite în conformitate cu un nou set de reglementări tehnice, care vor introduce reguli complet noi privind șasiul și unitatea de putere.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1