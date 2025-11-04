SUA ar urma să trimită membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluție privind un mandat internațional în Gaza / Ce prevede propunerea lui Trump (presa israeliană)

SUA trimit membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluție privind un mandat internațional în Gaza, transmite Jerusalem Post.

Proiectul a fost transmis mai multor membri ai Consiliului de Securitate al ONU și urmărește stabilirea unui mandat internațional de doi ani, având ca obiectiv intrarea trupelor internaționale în Fâșia Gaza până în ianuarie 2026.

Într-o mișcare care semnalează o nouă etapă a implicării internaționale în Gaza, administrația Trump a distribuit un proiect de rezoluție al Consiliului de Securitate al ONU prin care propune înființarea unei Forțe Internaționale Temporare de Stabilizare (ISF) în Fâșia Gaza, potrivit unui document obținut de The Jerusalem Post.

Propunerea prevede crearea unei forțe multinaționale de stabilizare care ar opera sub un comandament unificat, în strânsă coordonare cu Israelul și Egiptul.

ISF ar urma să colaboreze cu o nouă forță de poliție palestiniană, instruită și verificată, pentru a asigura securitatea zonelor de frontieră și a stabiliza mediul de securitate din Gaza.

Mandatul internațional

Mandatul internațional ar include supravegherea demilitarizării Fâșiei Gaza — o cerință-cheie a Israelului — prin:

distrugerea infrastructurii teroriste și militare,

prevenirea reconstrucției acesteia, și asigurarea dezarmării permanente a grupărilor armate non-statale.

De asemenea, ISF ar fi responsabilă cu protejarea civililor, sprijinirea operațiunilor umanitare, instruirea și asistarea poliției palestiniene și coordonarea cu țările relevante pentru menținerea coridoarelor umanitare.

Proiectul de rezoluție permite, de asemenea, ca ISF să îndeplinească „sarcini suplimentare, după necesitate”, pentru a susține un Plan Cuprinzător de Reconstrucție a Gazei.

Misiunea ar urma să funcționeze până la sfârșitul anului 2027, orice prelungire sau modificare a mandatului necesitând consultări cu Israelul, Egiptul și Consiliul de Securitate al ONU.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru The Jerusalem Post că Washingtonul intenționează să depună oficial rezoluția în următoarele zile, iar votul ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

„SUA au vrut să se miște rapid și să vadă forța stabilită înainte de sfârșitul anului”, a spus sursa, subliniind că administrația consideră ISF „un pas esențial pentru asigurarea stabilității după luni de conflict”.

Oficialii israelieni, care au avut consultări cu omologii americani, consideră, potrivit relatărilor, că proiectul este în mare parte aliniat pozițiilor Israelului.

Capitolul VII din Carta ONU

În mod notabil, rezoluția nu invocă Capitolul VII din Carta ONU, ceea ce înseamnă că forța nu ar avea același statut juridic ca UNIFIL în Liban și ar opera în baza unui mandat diferit.

Israelul a insistat să nu fie creat un precedent care ar permite intrarea unei „forțe cu căști albastre” a ONU într-o zonă legată de conflictul israeliano-palestinian.

Cu toate acestea, ISF ar avea un mandat clar de aplicare a demilitarizării Gazei, ceea ce o diferențiază de propunerile anterioare ale unor state arabe, precum Egiptul și Iordania, care au susținut o misiune de menținere a păcii („peacekeeping”), nu una de impunere a păcii („peace-enforcing”).

În timp ce negocierile diplomatice continuă, propunerea susținută de SUA reprezintă cea mai semnificativă inițiativă internațională de până acum destinată stabilizării Fâșiei Gaza și conturării cadrului său de securitate post-conflict.