Negocierile pentru încetarea focului în Gaza se reiau în Egipt, în timp ce palestinienii încearcă să elibereze cât mai mulți prizonieri condamnați pe viață / În capul listei este Marwan Barghouti, membru de rang înalt al Fatah și fostul șef al facțiunii militante Tanzim, care a jucat un rol cheie în a doua Intifada

O sursă palestiniană de rang înalt a declarat pentru Ynet că, în cadrul negocierilor din Egipt privind planul Trump, se încearcă extinderea listei prizonierilor condamnați pe viață care urmează să fie eliberați de la 250 la 300 și crearea unei imagini de „toți pentru toți”.

Cine sunt cei patru prizonieri de rang înalt pe care Hamas dorește să-i elibereze în cadrul negocierilor privind ostaticii?

În timp ce Israelul, Hamas și mediatorii internaționali se reunesc în Egipt pentru a negocia termenii acordului de încetare a focului, patru prizonieri palestinieni de rang înalt, Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Ibrahim Hamed și Abbas al-Sayed, sunt așteptați să apară în fruntea listei de cereri de eliberare a Hamas, scrie The Jerusalem Post.

Marwan Barghouti

Condamnat pentru cinci crime, Barghouti este un membru de rang înalt al Fatah din Cisiordania și fostul șef al facțiunii militante Tanzim, care a jucat un rol cheie în a doua Intifada.

În aprilie 2002, a fost arestat în Ramallah în timpul operațiunii „Scutul defensiv” și ulterior a fost condamnat de un tribunal civil israelian pentru cinci crime și alte infracțiuni. Barghouti ispășește în prezent cinci pedepse pe viață, la care se adaugă ani suplimentari.

Între aprilie și mai 2017, în timp ce conducea o grevă a foamei a unui număr mare de prizonieri, Serviciul Penitenciar Israelian a difuzat imagini care, potrivit acestuia, îl arătau pe Barghouti mâncând în secret în celula sa, clip pe care susținătorii săi l-au calificat ca fiind falsificat.

Barghouti rămâne unul dintre cei mai populari politicieni palestinieni, potrivit mai multor sondaje, și a fost menționat frecvent în negocieri ca una dintre principalele cereri ale Hamas.

Ahmad Sa’adat

Liderul Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP) este implicat în asasinarea ministrului turismului de atunci, Rehavam Ze’evi, în 2001.

Sa’adat a devenit secretarul general al PFLP în octombrie 2001, după ce IDF l-a ucis pe predecesorul său, Abu Ali Mustafa.

Israelul îl consideră pe Sa’adat responsabil pentru planificarea asasinării lui Ze’evi în același an.

După ce a petrecut ani de zile în custodia Autorității Palestiniene în Ierihon, fiind supravegheat de gardieni britanici și americani, supraveghetorii s-au retras, iar IDF a făcut o razie în închisoare în martie 2006, arestându-l pe Sa’adat. În 2008, un tribunal militar israelian l-a condamnat la 30 de ani de închisoare.

Ibrahim Hamed

În calitate de șef al operațiunilor Hamas în Cisiordania, Hamed a ocupat funcția de comandant superior în Brigăzile Izzadin al-Qassam în timpul celei de-a doua Intifada.

Arestat la Ramallah în mai 2006, Hamed a fost condamnat pentru orchestrarea unei serii de atentate cu bombă majore, inclusiv gestionarea și desfășurarea atentatorilor sinucigași.

El a fost arhitectul atentatului cu bombă de la Café Moment din Ierusalim, în care au murit 11 persoane, și al atentatului cu bombă de la cantina Universității Ebraice, în care au fost ucise nouă persoane, printre alte atacuri cu victime multiple.

Hamed a primit 54 de condamnări consecutive pe viață pentru 46 de omoruri.

Abbas al-Sayed

Sayed, un agent superior al Hamas din Tulkarm, a fost creierul masacrului de la Passover Park Hotel din Netanya, din 2002.

El a ajutat la planificarea atentatului sinucigaș din noaptea de Seder, care a curmat viața a 30 de persoane și a rănit peste 160.

Teroristul a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Tel Aviv la 35 de pedepse pe viață. Israelul a insistat în repetate rânduri să fie exclus din acordurile anterioare de schimb de prizonieri.

Negocierile pentru încetarea războiului sunt în curs

Negocierile de la Sharm el-Sheikh privind planul președintelui american Donald Trump de eliberare a tuturor ostaticilor și încetarea războiului au fost reluate miercuri dimineață, iar negocierile din culise continuă cu privire la listele de prizonieri palestinieni care vor fi incluși în acord.

Pe lângă faptul că Hamas a predat listele mediatorilor în cursul dimineții, surse palestiniene afirmă că problema prizonierilor ocupă un loc important în discuții – în parte din cauza presiunii Turciei de a promova listele și pentru că Hamas insistă să includă prizonieri care au primit pedepse lungi.

O sursă palestiniană de rang înalt a declarat miercuri dimineață pentru ynet că se fac în prezent încercări de a crește numărul de la 250 la 300 de prizonieri care execută pedepse pe viață.

Conform cifrelor furnizate de „Clubul prizonierilor palestinieni”, 303 prizonieri condamnați la închisoare pe viață sunt deținuți în închisorile israeliene – unii dintre ei încă dinaintea acordurilor de la Oslo – și, prin urmare, nu au aproape nicio speranță de eliberare în viitor.

„Pentru acești prizonieri, aceasta ar putea fi ultima șansă de a fi eliberați, așa că există o mare speranță printre ei”, a declarat înaltul oficial.

El a adăugat că, în urma presiunilor Turciei, s-au depus eforturi pentru a împiedica Israelul să stabilească numele deținuților propuși pentru eliberare și că se depun eforturi și pentru a împiedica deportarea acestora în țări terțe.

„Cel mai important lucru este eliberarea în sine”, a spus el, adăugând că printre numele pe care palestinienii doresc să le includă se află și deținuți arabi israelieni care au fost condamnați la pedepse lungi.

Potrivit acestuia, problema deportării rămâne unul dintre punctele sensibile ale negocierilor. „Prizonierii care sunt deportați sunt de fapt eliberați, dar se confruntă cu multe dificultăți – în special cei care ajung în Egipt”, a spus el.

„Până în prezent, ei nu dețin cetățenie, nu se pot deplasa liber, iar Egiptul devine pentru ei o stație intermediară în drumul către alte țări, fie în Europa, fie în țări precum Pakistanul, care primesc prizonieri palestinieni”.

Înaltul oficial a subliniat că majoritatea prizonierilor eliberați în cadrul acordurilor anterioare „nu s-au întors pentru a se angaja în acte de terorism sau în politică” și că mulți dintre ei trăiesc acum în diferite locuri din întreaga lume, detașați de scena palestiniană.

Între timp, Hamas încearcă să transmită optimism. Taher al-Nunu, consilierul de comunicare al șefului biroului politic, a declarat de la Sharm el-Sheikh că delegația organizației „a dat dovadă de pozitivitate și de responsabilitatea necesară pentru a realiza progresele necesare și a duce acordul la bun sfârșit”. Potrivit lui, „mediatorii depun eforturi mari pentru a elimina obstacolele din calea punerii în aplicare a încetării focului și există o atmosferă de optimism între toate părțile”.

Consilierii principali ai lui Trump participă la discuții

Al-Nunu a adăugat că discuțiile s-au concentrat pe mecanismele de încheiere a războiului, retragerea forțelor israeliene din Fâșie și schimbul de prizonieri, și că miercuri au fost schimbate listele cu ostatici, în conformitate cu criteriile și numărul convenit.

Potrivit canalului egiptean Al-Qahira Al-Akhbariya, discuțiile de miercuri vor aborda problemele prizonierilor și ostaticilor, aranjamentele pentru încetarea completă a luptelor, precum și hărțile de retragere și livrarea ajutoarelor.

Discuțiile au început la ora 11.00. Consilierii principali ai președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au sosit miercuri dimineață la Sharm, alături de ministrul Ron Dermer, care conduce echipa de negociatori israelieni, prim-ministrul Qatarului, Mohammed al-Thani, și șeful serviciilor secrete turce, İbrahim Kalın.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat că următoarele 24 de ore vor fi un indicator central pentru a stabili dacă se poate ajunge la un acord.

Potrivit rapoartelor arabe, Hamas cere eliberarea „așilor” (deținuți pe viață), inclusiv Marwan Barghouti, care a condus Tanzim și a fost condamnat în Israel la cinci pedepse pe viață plus 40 de ani suplimentari. O sursă palestiniană a declarat că soția lui Barghouti, Fadwa, a părăsit Ramallah și a sosit la Cairo – un pas care a atras o atenție considerabilă în lumina recentelor evoluții ale negocierilor.

Wall Street Journal a raportat că Hamas cere nu numai eliberarea acestor „ași”, ci și returnarea cadavrelor lui Yahya și Mohammed Sinwar. Ziarul a citat surse din țările mediatoare, spunând că cererea include returnarea cadavrelor arhitecților masacrului din 7 octombrie.

Israelul a refuzat deja în trecut să elibereze cadavrul lui Yahya Sinwar după ce acesta a fost mutat într-un depozit secret.

Surse implicate în discuții spun că nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la calendarul de implementare a primei faze a planului lui Trump.

Hamas cere un armistițiu permanent, retragerea completă a forțelor IDF din Fâșie și începerea reconstrucției sub supraveghere palestiniană, în timp ce Israelul cere dezarmarea organizației teroriste – o condiție pe care Hamas o respinge.

Surse din ambele părți au avertizat că este prea devreme pentru a vorbi despre o descoperire, deși Statele Unite și-au exprimat optimismul prudent cu privire la progresul negocierilor.