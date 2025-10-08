G4Media.ro
FOTO: O grădiniță modernă, cu consum energetic aproape zero, va fi construită…

Proiectul grădiniței de la Dumbrăvița FOTO ADR Vest

FOTO: O grădiniță modernă, cu consum energetic aproape zero, va fi construită la Dumbrăvița prin Programul Regional Vest

Contractul de finanțare pentru construcția noii grădinițe a fost semnat astăzi, 8 octombrie, de către reprezentanții ADR Vest și cei ai Primăriei Dumbrăvița. 3,3 milioane de euro vor fi investiți în proiect. Din această sumă, 1,8 milioane de euro sunt fonduri europene.

Clădirea din localitatea de lângă Timișoara va avea două niveluri, o suprafață desfășurată de 1.270 de metri pătrați și va putea găzdui 144 de copii, împărțiți în șase grupe. Sălile vor fi dotate cu mobilier modern, echipamente didactice, spații de joacă și tehnologii digitale, inclusiv table interactive, tablete, videoproiectoare și calculatoare, pentru un proces educațional interactiv și adaptat vremurilor.

Proiectul grădiniței de la Dumbrăvița FOTO ADR Vest

Grădinița va dispune de o sală multifuncțională pentru joacă, spectacole și activități educaționale, un spațiu de luat masa, cabinet medical, birouri pentru cadrele didactice și două curți tematice – una pentru fiecare grupă și una comună – cu spații verzi, grădini tematice și locuri de joacă.

Proiectul grădiniței de la Dumbrăvița FOTO ADR Vest

Pentru încălzire și răcire, clădirea va fi dotată cu un sistem de pompe de căldură, iar ventilația se va realiza printr-un sistem automatizat, cu control al calității aerului. În plus, clădirea va fi acoperită cu 185 de panouri fotovoltaice, ceea ce asigură un consum energetic aproape zero la nivel anual.

Proiectul grădiniței de la Dumbrăvița FOTO ADR Vest

Se estimează că lucrările vor fi finalizate la începutul anului 2027.

Proiectul grădiniței de la Dumbrăvița FOTO ADR Vest
Proiectul grădiniței de la Dumbrăvița FOTO ADR Vest

 

