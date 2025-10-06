Scafandrii au adus la suprafaţă peste 1.000 de monede din aur şi argint scufundate în urma unor naufragii ale unor corăbii spaniole în 1715 în largul coastei de est a statului american Florida

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Scafandrii au recuperat peste 1.000 de monede dintr-un naufragiu produs în largul coastei de est a Floridei în anul 1715, naufragiu în care au fost implicate corăbii spaniole şi în care, conform istoricilor, sute de marinari şi aur şi argint în valoare de peste 400 de milioane de dolari au dispărut în ocean, transmite revista Live Science, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un comunicat, reprezentanţii 1715 Fleet – Queens Jewels, o companie autorizată să se scufunde la epave şi să desfăşoare căutări, au scris că au recuperat peste 1.000 de reali de argint (numiţi şi „piese de opt”) şi cinci escudo de aur, împreună cu alte artefacte rare din aur. Ambele tipuri de monede erau folosite în coloniile spaniole din cele două Americi.

„Fiecare monedă este o piesă de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit şi au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol”, a declarat Sal Guttuso, director de operaţiuni pentru 1715 Fleet – Queens Jewels, în comunicat. „Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură recuperare este atât rară, cât şi extraordinară”.

Monedele au fost cel mai probabil bătute în coloniile spaniole din Mexic, Peru şi Bolivia, conform comunicatului. Starea lor excepţională de conservare sugerează că au făcut parte dintr-o singură colecţie care s-a scufundat şi a fost rapid acoperită de nisip când una dintre nave a naufragiat.

Flota din 1715, cunoscută şi sub numele de „Flota Plăcilor”, fusese încărcată cu monede şi alte produse din coloniile spaniole, iar cele 12 corăbii au plecat din Cuba în călătoria lor anuală înapoi spre Spania pe 24 iulie. După câteva zile de navigaţie, flota s-a confruntat cu un puternic uragan în largul coastei de est a Floridei. Unsprezece nave s-au scufundat, iar rămăşiţele lor au fost împrăştiate pe o întindere de 80 de kilometri. O parte din comoară a fost recuperată la scurt timp după dezastru, dar o mare parte a rămas sub ocean timp de secole.

„Fiecare descoperire ajută la reconstituirea poveştii umane a flotei din 1715”, a spus Guttuso. Monedele vor fi conservate şi expuse publicului la muzeele locale, conform comunicatului.

Explorarea epavelor din 1715 a produs şi alte descoperiri impresionante în ultimul deceniu. În 2015, scafandrii au găsit o monedă spaniolă extrem de rară, numită „regal tricentenar”, care fusese bătută pentru regele Filip al V-lea al Spaniei, împreună cu monede şi lanţuri de aur în valoare de aproape 1 milion de dolari. Dar acea echipă, condusă de Eric Schmitt de la Booty Salvage, nu a raportat 50 de monede găsite în epavă. Autorităţile locale, care au colaborat cu FBI-ul, au reuşit să recupereze majoritatea monedelor furate în 2024.

Diverse comori din flota naufragiată sunt probabil încă ascunse sub ocean. Se spune că flota transporta bijuterii care proveneau din zestrea celei de-a doua soţii a lui Filip al V-lea, inclusiv un inel cu smarald de 74 de carate şi cercei cu perle de 14 carate.

Conform legii din Florida, scoaterea artefactelor din epave este ilegală, cu excepţia cazului în care se obţine un permis. 1715 Fleet – Queens Jewels are drepturi exclusive de a se scufunda la aceste epave.