CFR Călători anunță tren direct București – Kiev și retur, din 10 octombrie / Un bilet în vagon de dormit, cu patru paturi în cabină, costă puțin peste 70 de dolari

CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulaţie tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord şi retur, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de CFR Călători:

Trenul internaţional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – Bucureşti Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025;

Trenul internaţional IR 402/100: Bucureşti Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Preţul unui bilet în relaţia Bucureşti Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.

