CFR Călători anunță tren direct București – Kiev și retur, din 10…

Sursa: Dreamstime

CFR Călători anunță tren direct București – Kiev și retur, din 10 octombrie / Un bilet în vagon de dormit, cu patru paturi în cabină, costă puțin peste 70 de dolari

CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulaţie tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord şi retur, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de CFR Călători:

  •  Trenul internaţional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – Bucureşti Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025; 
  •  Trenul internaţional IR 402/100: Bucureşti Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.  

Preţul unui bilet în relaţia Bucureşti Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători  CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează  transportul public de călători pe calea ferată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

