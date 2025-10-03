Electromureș produce din nou casetofonul clasic / Acum are și Bluetooth / ”Trebuie un pic să ne luăm timp și să ascultăm lucrurile ca pe vremuri”

Electromureș a lansat pe piață un nou casetofon, de fapt un audio player cu radio, care permite redarea muzicii de pe casetă audio, prin stick, card sau Bluetooth, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Casetofonul îmbină designul clasic cu dotări de ultima generație, funcționează inclusiv cu baterii și, deocamdată, este produs în China.

Sunt disponibile cinci modele și sunt vândute de ZASS România, care a preluat brandul Electromureș.

„Puteți să-i spuneți și casetofon. Este o denumire veche, este de numirea originală, să zic, la acest tip de produs, însă noi l-am adus la zi cu tehnologia de ultimă oră, cu funcționalități pe care toată lumea le utilizează astăzi, mai ales tinerii. Și atunci este un produs pe care îl dedicăm nu numai nostalgicilor, ci și celor care ascultă muzică de pe Bluetooth sau de pe telefoane, tablete”, spune directorul general al ZASS România, Tiberius Toader.

Fostul inginer șef al Electromureș, Ioan Toader, apreciază progresul tehnic și speră că noile produse vor relansa activitatea companiei.

„Normal, produsele au urcat pe spirala evoluții tehnologice, dar păstrează în ele sufletul Electromureșului, în sensul că suntem alături de oameni ca preț, ca și calitate, ca post vânzare, service și consultanță pentru oameni, ca să le folosească la modul cel mai bun.”

Interesul față de produsele retro este în creștere în întreaga lume, a completat Tiberius Toader.

„Există un interes în Europa, am văzut câteva firme care deja vând, dar nu sunt foarte multe. În Statele Unite sunt mult mai multe firme care deja promovează casetofonul și caseta ca și mijloc de redare audio. Același lucru cred că se va întâmpla și România. Casetofonul va reveni, este un fel de protest împotriva digitalului, protest împotriva modului de a trăi viața pe repede înainte. Trebuie un pic să ne luăm timp și să ascultăm lucrurile ca pe vremuri.”

Electromureș comercializează acum mai multe tipuri de casetofoane, pick-up-uri, radiouri și un set de boxe, iar pe viitor plănuiește să extindă gama de produse, inclusiv cu electrocasnice.