Ambasadorul Israelului în România: Publicul trebuie să ştie mai mult despre ce s-a întâmplat exact pe 7 octombrie 2023

Opera Română Bucureşti a găzduit, luni, un eveniment dedicat comemorării a doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, ambasadorul Lior Ben Dor apreciind manifestarea, organizată de Ambasada Israelului în România, drept „foarte importantă”, pentru ca „publicul să ştie mai mult despre ce s-a întâmplat exact pe 7 octombrie 2023, transmite Agerpres.

„E foarte important, cum a fost spus aici, ca tot publicul să ştie mai mult despre ce s-a întâmplat exact pe 7 octombrie. Nu putem şti exact ce s-a întâmplat acolo, dar trebuie să încercăm să înţelegem ce s-a întâmplat acolo. (…) Toată lumea, sperăm, trebuie să înţeleagă de ce suntem acolo, în Gaza, de ce războiul e foarte lung şi foarte complicat. De ce nu putem opri înainte să ştim, să garantăm că Hamas nu există acolo ca ameninţare de securitate asupra noastră”, a afirmat diplomatul israelian, la o conferinţă de presă organizată după evenimentul comemorativ.

Lior Ben Dor, care a vorbit în limba română, a subliniat că războiul nu poate fi oprit până când cei 48 de ostatici nu se vor întoarce acasă.

„Nu putem opri înainte să ştim că 48 de ostatici se întorc acasă. Şi cu tot respectul pentru multe ţări şi naţiuni din comunitatea internaţională, acum, când Hamas este mai slăbit, şi Hezbollah este mai slăbit, şi Iran, în spatele lor, este mai slăbit şi Houthi sunt mai slăbiţi, acum ţările şi vecinii noştri şi mulţi prieteni de-ai noştri pot vorbi mai uşor despre soluţie, stabilitate şi reconstrucţie în Gaza. Dar suntem acolo şi suntem noi care facem treaba. Atunci, sperăm şi aşteptăm ca şi comunitatea internaţională să ne înţeleagă şi să ne dea ajutor moral”, a spus ambasadorul.

Întrebat dacă speră în eliberarea rapidă a ostaticilor, Lior Ben Dor a răspuns: „Da, da, sperăm, sigur că da. De aceea sunt acum în negocieri în Egipt. (…) Deja a fost declarat de către preşedintele Trump şi prim-ministrul Netanyahu că putem ajunge la un acord. Dar acum detaliile sunt importante. Noi sperăm ca Hamas să înţeleagă că e timp acum, pentru că, dacă nu, dacă Hamas nu este de acord cu eliberarea ostaticilor şi nu este de acord că ei (Hamas – n.r.) trebuie să fie dezarmaţi, atunci nu vom putea opri şi din păcate trebuie să ne întoarcem să exercităm presiune militară”.

El a accentuat că Israelul nu doreşte să continue operaţiunile militare şi pledează pentru un acord.

„Dar nu vrem, credem că deja e timp, deja e un moment apropiat să ajungem la un acord. Când o să vedem că 48 ostatici se întorc acasă, atunci vom putea opri operaţiunile militare şi vom putea vorbi despre reconstrucţia Gazei şi alte lucruri importante”, a arătat diplomatul.

Lior Ben Dor a salutat solidaritatea şi ajutorul României faţă de Statul Israel.

„România ne ajută, ne sprijină şi a demonstrat solidaritate şi sprijinul pentru noi e foarte important. Noi avem nevoie de sprijin moral. Cred că primim acest sprijin moral din România. România a demonstrat-o, a vorbit foarte clar că Israelul are drept foarte clar să se apere, că toţi ostaticii trebuie să se întoarce acasă, că Israelul are drept de autoapărare şi aşa mai departe. Simţim că România ne ajută la nivelul guvernamental şi la nivelul poporului. Şi vă mulţumim!”, a afirmat ambasadorul.

Lior Ben Dor a fost întrebat ce se va întâmpla după eliberarea ostaticilor şi dacă există un plan al acţiunilor care ar urma să se desfăşoare în Fâşia Gaza după acest moment.

„Va fi treptat, dar putem ieşi din Gaza, putem opri operaţiunea militară în Gaza, dar va dura mult timp. Încă este prematur să vorbim despre cum va fi arătat la final. Dar noi vrem să trăim în pace şi în linişte cu vecinii noştri, inclusiv cu vecinii noştri în Gaza. Dar ca să ajungem la acest moment şi la această situaţie, trebuie să garantăm că Hamas nu există acolo ca organizaţie teroristă. Cel puţin nu cum a existat înainte de 7 octombrie. Trebuie să garantăm că Hamas nu va mai putea comite ceea ce au comis pe 7 octombrie”, a precizat Lior Ben Dor.

Medicul legist Chen Kugel, preşedintele Institutului Naţional de Medicină Legală din Israel, a subliniat că a văzut „răni de război obişnuite, răni ‘normale’, plăgi împuşcate, explozii şi aşa mai departe”, dar şi „lucruri care sunt neobişnuite”.

Evenimentul comemorativ din Sala Operei a inclus un dialog între directorul general al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti şi decan al Facultăţii de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, Cătălin Cîrstoiu, şi medicul legist Chen Kugel.

Un program artistic a fost susţinut de pianistul şi compozitorul Gil Shohat, medicul legist pianist Chen Kugel şi pianistul Alexandru Burcă, alături de baritonul Alexandru Constantin şi de instrumentişti ai Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, managerul ONB.

Pe parcursul manifestării au fost prezentate, în premieră, imagini atroce de la masacrul din 7 octombrie 2023.

Hamas a lansat un atac asupra Israelului din Fâşia Gaza la 7 octombrie 2023, ucigând cel puţin 1.400 de persoane, în principal civili, care au fost împuşcaţi, mutilaţi sau arşi de vii, potrivit autorităţilor israeliene.