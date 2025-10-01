G4Media.ro
România găzduieşte, pentru prima dată, finala unei competiţii inedite: „Teza mea de…

Foto: Captură video

România găzduieşte, pentru prima dată, finala unei competiţii inedite: „Teza mea de doctorat în 180 de secunde”

1 Oct

Pentru prima dată în istorie, România va găzdui finala internaţională a concursului francofon de popularizare ştiinţifică „Teza mea de doctorat în 180 de secunde” (MT180), un eveniment unic organizat de Agenţia Universitară a Francofoniei şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al USAMV, transmis marţi AGERPRES, până pe 3 octombrie, Bucureştiul devine capitala mondială a ştiinţei francofone, găzduind 20 de tineri cercetători veniţi din toate colţurile lumii pentru o finală excepţională, desfăşurată sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României.

Finala beneficiază atât de sprijinul instituţiilor de origine ale finaliştilor, cât şi de susţinerea numeroşilor parteneri din domeniul mass-media şi cel economic.

Selecţionaţi în urma finalelor naţionale, 20 de doctoranzi provenind din 20 de ţări – reprezentând diversitatea şi excelenţa cercetării francofone – vor accepta o provocare deopotrivă stimulantă şi dificilă: să îşi prezinte subiectul tezei în doar trei minute, într-o manieră clară, concisă şi captivantă, în faţa unui juriu internaţional şi a unui public numeros.

Printre aceştia, 15 participanţi sunt susţinuţi de AUF. Toţi vor concura pentru a câştiga unul dintre cele trei premii ale juriului sau mult râvnitul premiu al publicului. Finaliştii provin din: Austria, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Coasta de Fildeş, Egipt, Franţa, Irlanda, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritius, Moldova, România, Senegal, Ciad şi Thailanda.

Concursul MT180 reuneşte mai multe regiuni francofone în cadrul unui Comitet strategic internaţional, responsabil de definirea viziunii şi strategiei concursului şi de organizarea în fiecare an a finalei internaţionale. Membrii comitetului coordonează finalele naţionale în regiunile lor.

Fondată în 1961, Agenţia Universitară a Francofoniei este astăzi cea mai mare reţea universitară din lume, cu peste 1.000 de membri: universităţi, mari şcoli şi centre de cercetare din aproximativ 120 de ţări. Promotor al spiritului francofoniei ştiinţifice la nivel mondial, AUF este o organizaţie internaţională non-profit. AUF acţionează pentru o mai bună dezvoltare a sistemelor educaţionale şi universitare: ‘gândim francofonia ştiinţifică la nivel global şi acţionăm la nivel regional, respectând diversitatea’.

În Europa Centrală şi Orientală, AUF are 139 de membri din 24 de ţări, dintre care 47 sunt din România.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
