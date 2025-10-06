Un român a furat curent electric timp de 9 ani, în Italia / Trebuie să plătească peste 26 de mii de euro / Angajații Enel au sesizat poliția și a fost arestat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un român de 45 de ani a fost arestat în Italia, iar ulterior a fost plasat în control judiciar, după ce a falsificat timp de 9 ani datele contorului său de electricitate, potrivit presei italiene.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fapta s-a petrecut în Cologno Monzese, în suburbia orașului Milano.

În după-amiaza zilei de 3 octombrie, de fapt, carabinierii l-au arestat pe bărbat, fiind acuzat de furt de energie electrică, în urma unei sesizări primite de la personalul companiei Enel.

De fapt, tehnicienii au constatat că bărbatul, un singur chiriaș cu un contract de închiriere regulat, a falsificat contorul, împiedicând contabilizarea consumului regulat. Manipularea aparatului provocase companiei de electricitate un prejudiciu economic de 26.860 de euro din 2016, până în prezent.

La finalul mandatului de arestare, bărbatul de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar.