Amendă de până la 3.000 de euro în Italia dacă dai drumul la centrală mai devreme decât prevede legea / Țara e împărțită în 6 zone / Doar în zona Alpilor nu există restricții

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În Italia, nimeni nu poate porni căldura mai devreme decât prevede legea, scrie Curierul Italiei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei care nu respectă normele riscă sancțiuni de la minimum 500 EUR la maximum 3 000 EUR, la care se adaugă amenzi de până la 800 EUR aplicate de municipalități și autorități locale

Italia este împărțită în șase zone climatice, identificate în funcție de temperatura medie anuală.

Normele sunt prevăzute în Decretul prezidențial 74/2013, prevăd datele de punere în funcțiune, pe zone.

Prima zonă este A și include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle: caloriferele pot fi porniteîn perioada 1 decembrie – 15 martie, timp de maximum șase ore pe zi;

A doua este B, care include provincii calde precum Agrigento, Palermo, Catania și Reggio Calabria: de la 1 decembrie la 31 martie puteți menține încălzirea pornită pentru maximum opt ore pe zi;

După C, unde sunt incluse orașe precum Napoli, Salerno, Cagliari și Taranto: încălzitoarele pot fi pornite în perioada 15 noiembrie – 31 martie, timp de maximum 10 ore pe zi;

Zona D include orașe precum Roma, Florența, Genova și Pescara: încălzirea poate fi pornităde la 1 noiembrie până la 15 aprilie timp de 12 ore pe zi.

În zona E, care acoperă cea mai mare parte din nordul și centrul Italiei, inclusiv Milano, Torino, Bologna și Veneția, încălzitoarele pot fi pornite de la 15 octombrie la 15 aprilie timp de 14 ore pe zi;

În sfârșit, zona F reprezintă cele mai reci zone ale țării, precum Belluno, Trento și Cuneo: nu există restricții privind datele de pornire și oprire a încălzirii.

Ce temperaturi trebuie menținute

Ceea ce este reglementat nu este doar ora de pornire și oprire a radiatoarelor, ci și temperatura, care în locuințe nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de 2 grade. În clădirile industriale sau comerciale, pe de altă parte, temperatura nu poate depăși 17°C.

Ce riscă cei care nu respectă regulile

Dacă nu se respectă normele, amenzile pot varia de la un minim de 500 de euro, la un maxim de 3.000 de euro. La acestea se pot adăuga alte amenzi percepute de municipalități și autorități locale, de până la 800 EUR.