SURSE Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar în urma deciziei magistraților eleni / Cazul fostului primar al Capitalei urmează să fie judecat într-un proces care va fi deschis în maximum 40 de zile

Sorin Oprescu a fost eliberat sub control judiciar luni, iar decizia ar fi aparținut Curții Supreme din Atena, conform unor surse locale consultate de G4Media. Alte surse de la fața locului susțin că Oprescu ar fi fost eliberat în urma deciziei procurorului de caz din Salonic.

Cazul fostului primar al Capitalei urmează să fie judecat într-un proces care va fi deschis în maximum 40 de zile, conform surselor citate.

Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. Citește detalii aici.

G4Media a scris în exclusivitate în 4 octombrie despre cum Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului și a fost reținut. Ulterior s-au început procedurile de extrădare, o instanță din Grecia urmând să ia o decizie în acest sens.

Notă: De precizat că în 4 septembrie Curtea Europeană de Justiție a decis că instanțele unui stat UE care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul său, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest stat.

Ministerul Justiției a transmis, într-un comunicat de sâmbătă, că pe teritoriul Greciei ”sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare”.

Ministerul a explicat faptul că Tribunalul București a emis, în 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pentru Oprescu, pentru care s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, iar în 17 mai 2022 acesta a fost arestat, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene.

”În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării”, mai arată Ministerul Justiției. Comunicatul integral, aici.

Oprescu a mai fost prins o dată în Grecia, în 2022, dar a fost lăsat în libertate de greci, după ce autoritățile elene au refuzat predarea către România. Citește detalii aici.

Ulterior, autoritățile elene au decis că trebuie să fie pus în aplicare mandatul de arestare din România, au mai explicat sursele citate pentru G4Media, iar prin reluarea procedurilor și acțiunilor comune a fost localizat și reținut.

Sorin Oprescu (73 de ani) este condamnat pentru constituire de grup infracțional organizat, luare de mită și spălarea banilor și, în urma procedurilor birocratice, va fi extrădat în România, au mai explicat surse judiciare pentru G4Media.

Sorin Oprescu invocă decizii CCR şi cere reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de detenţie

Tot G4Media a arătat luni faptul că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă miercuri, 8 octombrie 2025, asupra unei contestaţii la executare formulate de fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu, prins la Salonic, Grecia, sâmbătă, 4 octombrie 2015.

În iunie acest an, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia lui Oprescu, însă el a formulat apel.

Fostul primar invocă “o interpretare a legii printr-o decizie a Curții Constituționale, ivită după ce hotărârea a rămas definitivă”. Este vorba de legea 200 din 2023 de modificare a Codului penal care a pus în acord definiţia infracţiunii de abuz în serviciu cu decizia CCR din 2016 prin care a fost dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislaţie secundară.

Oprescu arată, prin intermediul avocatului, că o lege mai favorabilă a intervenit un an mai târziu după condamnarea lui 2022. În plus, susţine că ar fi fost condamnat pentru încălcarea unui regulament intern al Primăriei, adică legislaţie secundară, aspect dezincriminat prin decizie CCR.

“Apărătorul petentului, având cuvântul, solicită a se avea în vedere faptul că suntem în situația unei contestații la executare care poate fi admisă pe considerentul în care a intervenit o interpretare a legii printr-o decizie a Curții Constituționale, ivită după ce hotărârea a rămas definitivă, respectiv Decizia 405/2016 a Curții Constituționale. Solicită a se avea în vedere, de asemenea, în vedere faptul că există o bogată jurisprudență a ÎCCJ cu privire la modul în care trebuie detaliată ca element material al infracțiunii de abuz în serviciu norma care reglementează această atribuție și că aceasta trebuie să fie clară și să fie cuprinsă într-un act normativ.

(…) În această situaţie este absolut neidentificată ca atribuție în concret, iar ulterior a fost reconfigurată acuzarea în mod nelegal și ulterior s-a făcut referire la încălcarea unui regulament intern al Primăriei Municipiului București, ceea ce nu îndeplinește criteriile prevăzute de decizia CCR, cum ar fi elementul material al tipicităţii infracțiunii de abuz în serviciu.

Apreciază că există toate datele pentru ca această contestaţie de executare să fie admisă, cel puțin în ceea ce privește infracţiunea de abuz în serviciu. Solicită a se avea în vedere că este cea mai mică dintre pedepse și că impactul ei ar fi doar reducerea cu un an al acestei pedepse mari”, se arată în motivarea deciziei prin care Tribunalul Capitalei i-a respins contestaţia lui Oprescu.

Sorin Oprescu invocă şi decizia CCR 418/2018 privind spălarea banilor.

“În ceea ce privește spălarea de bani, de asemenea, solicită ca instanţa să se aplece asupra chestiunii modificării legii și a Deciziei CCR 418/2018, care se aplică atât de vechii legi de spălare de bani, cât și noii legi și care nu au fost avute în vedere de către instanța de apel când a pronunţat condamnarea, deoarece este evident că acele bunuri sau bani nu pot fi luate decât pentru a fi folosite, ori acest lucru în sine nu înseamnă infracțiunea de spălare de bani, existând o jurisprudență destul de clara a ÎCCJ asupra acestui aspect. Pentru toate aceste motive, solicită admiterea contestației la executare aşa cum a fost formulată”, se arată în motivarea Tribunalului. Citește aici Cum a argumentat Tribunalul respingerea cererii lui Oprescu.