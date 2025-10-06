Tarifele la gunoi ar putea crește în Timiș / Deșeurile vor fi transportate în Arad și Hunedoara

Închiderea deponeului ecologic de la Ghizela ar putea duce la o majorare temporară a tarifelor de colectare a deșeurilor în Timiș. Liderul CJ Timiș spune că analiza costurilor este în derulare, anunță Agenția de Presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Tarifele de colectare a deșeurilor ar putea să se majoreze pe teritoriul județului Timiș. Măsura e luată în calcul în contextul închiderii deponeului ecologic de la Ghizela și transportarea gunoaielor în județele Arad și Hunedoara.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune că încă nu există o decizie defintivă pe acest subiect.

“Nu am finalizat analiza pe costuri, pe tarife. Există posibilitatea să fie o creștere a prețului pentru o perioadă scurtă, nu excludem această variantă. Există posibilitatea ca ea să nu crească, având în vedere că, cel puțin unul din cele două deponee, depozite de deșeuri – nu divulge care operează la tarife mult inferioare celor pe care le opera operatorul nostru în Ghizela și e posibil că această diferență de tarif să compenseze întreg transportul sau parte din transport. În orice caz, dacă va exista o creștere aceasta, nu va fi semnificativă și nu va fi pentru o perioadă de foarte lungă de timp”, spune Alfred Simonis.

Autoritățile județene au decis închiderea deponeului de la Ghizela în condițiile în care celula 2, în care se depozitează acum deșeurile, a atins capacitatea maximă. Retim, care operează deponeul, neagă umplerea gropii de gunoi și spune că acolo mai pot fi depuse deșeuri.

Celula 3, care ar permite continuarea transportării gunoaielor la Ghizela, ar urma să fie finalizată în aproximativ opt luni.