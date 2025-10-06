G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tarifele la gunoi ar putea crește în Timiș / Deșeurile vor fi…

pubele gunoi, tomberon
Sursa foto: Pixabay / Manfred Richter

Tarifele la gunoi ar putea crește în Timiș / Deșeurile vor fi transportate în Arad și Hunedoara

Articole6 Oct 0 comentarii

Închiderea deponeului ecologic de la Ghizela ar putea duce la o majorare temporară a tarifelor de colectare a deșeurilor în Timiș. Liderul CJ Timiș spune că analiza costurilor este în derulare, anunță Agenția de Presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Tarifele de colectare a deșeurilor ar putea să se majoreze pe teritoriul județului Timiș. Măsura e luată în calcul în contextul închiderii deponeului ecologic de la Ghizela și transportarea gunoaielor în județele Arad și Hunedoara.
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune că încă nu există o decizie defintivă pe acest subiect.
“Nu am finalizat analiza pe costuri, pe tarife. Există posibilitatea să fie o creștere a prețului pentru o perioadă scurtă, nu excludem această variantă. Există posibilitatea ca ea să nu crească, având în vedere că, cel puțin unul din cele două deponee, depozite de deșeuri – nu divulge care operează la tarife mult inferioare celor pe care le opera operatorul nostru în Ghizela și e posibil că această diferență de tarif să compenseze întreg transportul sau parte din transport. În orice caz, dacă va exista o creștere aceasta, nu va fi semnificativă și nu va fi pentru o perioadă de foarte lungă de timp”, spune Alfred Simonis.
Autoritățile județene au decis închiderea deponeului de la Ghizela în condițiile în care celula 2, în care se depozitează acum deșeurile, a atins capacitatea maximă. Retim, care operează deponeul, neagă umplerea gropii de gunoi și spune că acolo mai pot fi depuse deșeuri.
Celula 3, care ar permite continuarea transportării gunoaielor la Ghizela, ar urma să fie finalizată în aproximativ opt luni.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.