Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei: Vrea să răstoarne ordinea politică în Europa

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, relatează luni DPA, citată de Agerpres.

„El duce un război informaţional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor”, a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv.

Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să răstoarne ordinea politică în Europa.

„De aceea sprijinim Ucraina”, a explicat Merz, adăugând că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăţilor deschise şi liberale din Europa.

Când a fost întrebat dacă Putin duce un război împotriva Germaniei, Merz a răspuns: „El duce un război hibrid împotriva noastră”.

Referitor la înmulţirea incidentelor cu drone în Germania şi în întreaga Europă, Friedrich Merz a declarat: „Cunoaştem ameninţarea”, menţionând că Putin vrea să intimideze şi să insufle frică.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi ci ne vom apăra în mod eficient împotriva acestei ameninţări”, a afirmat Merz.

Întrebat dacă s-a gândit să-l sune pe Putin, cancelarul german a spus că „bineînţeles, mă gândesc la asta”. Totuşi, a adăugat: „Nu pot decât să văd că fiecare încercare de a discuta cu el în acest moment se termină cu atacuri şi mai dure împotriva Ucrainei”.

Cancelarul german a declarat că a avut o discuţie destul de aprinsă pe această temă cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la o reuniune a UE de la Copenhaga, săptămâna trecută: „Ne-a acuzat că nu vrem să negociem”.

Merz i-a amintit premierului ungar că însuşi Orban fusese la Kiev în iulie 2024, când Ungaria exercita preşedinţia prin rotaţie a UE şi apoi la Moscova. „Iar răspunsul lui Putin a fost să bombardeze un spital de copii din Kiev”, a spus el. 

