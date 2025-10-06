Rafila, despre tragedia de la Iaşi: ”Unii dintre aparţinători sunt colonizaţi cu bacterii multirezistene” / ”Dacă domnul ministru a fost în salon la ATI şi nu a văzut chiuveta înseamnă că nu e acolo”

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a afirmat, în legătură cu tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi, că, dacă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost în secţia de ATI a unităţii medicale şi nu a văzut chiuveta înseamnă că aceasta nu este acolo, ”că nu se produc nişte lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon”.

El a menţionat că şi rudele pacienţilor, când merg în spital, trebuie să poarte un echipament adecvat.



”Aparţinătorii trebuie să aibă un echipament de protecţie, trebuie să aibă botoşi, că unii vin direct de pe stradă. Ei sunt bine intenţionaţi, îşi iubesc rudele, dar iubirea asta trebuie să aibă grijă că uneori este cauzatoare de boală. Unii dintre aparţinători sunt colonizaţi cu bacterii multirezistene. De asta trebuie să aibă o mască, e bine să folosească mănuşi. Nu sunt lucruri anormale, sunt lucruri care se fac peste tot şi atunci limităm, mai ales la pacienţii gravi, infecţiile invazive. Şi am făcut lucrul ăsta”, a susţinut fostul ministru al Sănătăţii.

Rafila consideră tardivă reacţia spitalului, întrebând de ce nu au reacţionat reprezentanţii unităţii sanitare atunci când au avut primul sau al doilea caz, transmite News.ro.

”Ştiţi care este cea mai comună sursă de transmitere a bacteriilor într-un spital, mai ales bacterii multirezistente? Mâinile. Atunci sigur că şi la Iaşi a venit discuţia şi am văzut discuţii în contradictoriu între domnul ministru şi domnul preşedinte de la Consiliul Judeţean Iaşi. Dacă domnul ministru a fost în salon la ATI şi nu a văzut chiuveta înseamnă că nu e acolo, că nu se produc nişte lucruri paranormale să dispară chiuveta din salon. Totdeauna la ATI, când îngrijeşti un pacient, trebuie să te speli pe mâini în două momente: înainte să-l examinezi şi după ce îl examinezi. Ca să nu duci bacteriile de la un pacient la alt pacient. Dar lucrul ăsta nu e doar pentru medic. E şi pentru infirmieră, e şi pentru asistenta medicală, pentru toată lumea”, a declarat Alexandru Rafila, luni seară, la Medika TV.

El a explicat ce schimbare a făcut pentru a fi raportate cât mai multe infecţii nosocomiale.

”Noi ca să încurajăm raportarea la spitalele care ţin de Ministerul Sănătăţii, am făcut un ordin de ministru în urmă cu trei ani, în care am pus un procent minim pentru care managerul nu este depunctat. Adică el trebuie să raporteze cel puţin 3% infecţii nosocomiale ca să primească punctajul maxim. Înainte era invers. Cu cât raporta mai mult, cu atât era depunctat mai tare. Şi atunci am schimbat legislaţia. Dar spitalele nu sunt doar la Ministerul Sănătăţii. Din acele 370 de spitale, circa 60 sunt la Ministerul Sănătăţii, 310 sunt la autorităţile locale. Evaluarea anuală a managerilor se face de fiecare ordonator. În cazul nostru Ministerul Sănătăţii, dar şi autorităţile locale, sunt consilii judeţene, primării. Şi ei trebuie să introducă aceste elemente în evaluarea managerilor”, a afirmat Rafila.

El a adăugat că nu înţelege reacţia tardivă a spitalului.

”Eu am avut o declaraţie publică la scurt timp după ce a apărut acel episod la Iaşi, se prăpădiseră şase copii şi mi s-a părut foarte tardivă reacţia spitalului. Au spus: dom’le, n-am avut focar. Focar înseamnă minim trei. Te opreşte cineva să reacţionezi când ai primul caz, al doilea caz? Trebuia să aştepţi să se facă trei?”, a subliniat fostul ministru al Sănătăţii.

El a explicat şi cum se face raportarea acestor infecţii.

”Ei nu raportează spre DSP, ei le raportează în sistem automat în baza de date la Institutul Naţional de Sănătate Publică. De fiecare dată când apare o infecţie, iar DSP-ul este sesizat că ceva nu e în regulă atunci când apar trei cazuri, care înseamnă un focar, dar asta nu înseamnă că nu poate managerul, şeful de secţie, orice medic de acolo să pună mâna pe telefon şi să spună: dom’le, am o infecţie cu Serratia, că despre Serratia era vorba, la un pacient care este copil, are şi alte afecţiuni, viaţa lui e în pericol. Nu puteţi să veniţi să vedem ce să facem să nu se transmită infecţia asta? Adică eu nu trebuie să aştept să am trei cazuri sau şase cazuri. S-a aşteptat”, a afirmat Rafila.

El a susţinut că DSP nu poate aviza o secţia de Terapie intensivă dacă nu sunt chiuvete.

”Spitalul de la Iaşi era un spital renovat. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, văd dezbaterile astea în spaţiul public, dar am văzut clar că în momentul în domnul ministru a fost acolo, eu am fost să văd spitalul ăsta când era şantier, nu era funcţional, era în amenajare. Şi am văzut că zice: domnule, ce e greu să pui 12 chiuvete. Bun, nu e greu, dar de ce nu sunt? Că nu cred că a venit cineva să demonteze chiuvetele care fuseseră puse. Înseamnă că n-au fost puse. DSP-ul nu poate să avizeze o secţie de Terapie intensivă dacă apare o astfel de problemă”, a mai declarat Alexandru Rafila.

El a adăugat că se încearcă să se rezolve cu Parchetul lucruri care trebuie rezolvate medical.

”Atunci când pleci la drum cu proiectul, el trebuie să primească un aviz de principiu şi de la Direcţia de Sănătate Publică. El să fie respectat când e gata. Noi încercăm să rezolvăm cu Parchetul lucruri pe care trebuie să le rezolvăm noi, profesional. Pentru că Parchetul poate să sancţioneze, poate să dea un exemplu. Dar lumea uită. Şi atunci singura soluţie este să se implice cine? Administraţia de care depinde spitalul, managerul spitalului, şefii de secţie, corpul medical şi colegiile profesionale, Colegiul Medicilor şi Ordinul Asistenţilor Medicali”, a afirmat Alexandru Rafila.