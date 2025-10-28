Profesor universitar ieșean, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentete / Este cercetat de Comisia de Etică

Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), este cercetat de Comisia de Etică a instituției după ce o studentă a reclamat comportamente considerate nepotrivite, relatează în exclusivitate Ziarul de Iași. Totodată, între studenți se discută deschis despre numeroase incidente cu tentă sexuală, care de fapt ar fi vizat mai multe tinere.

Prof.dr. Mihai Mareș, decanul facultății de Medicină Veterinară din cadrul instituției, a susținut că plângerea studentei vizează comportamente considerate nepotrivite în relația profesor-student. „A fost o sesizare de la o studentă. S-a făcut o comisie de cercetare disciplinară care a constatat că faptele invocate sunt de natură etică, iar acum este cercetare la Comisia de Etică”, a menționat decanul.

Deși a fost o singură plângere depusă, în mediul online, în grupurile studenților, acuzațiile similare erau numeroase.