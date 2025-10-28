SURSE Coaliția nu a luat nici o decizie legată de pensiile speciale ale magistraților

Liderii coaliției de guvernare nu au luat în ședința de marți nici o decizie legată de pensiile speciale ale magistraților, urmând ca săptămâna viitoare să se decidă dacă adoptă viitorul proiect prin asumarea răspunderii guvernului, așa cum își dorește premierul Ilie Bolojan, sau prin procedură parlamentară accelerată, cum vrea șeful PSD Sorin Grideanu, au declarat pentru G4Media surse politice.

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat în ședința coaliției punctul de vedere, care înseamnă reluarea proiectului respins deja de Curtea Constituțională pe motive de formă. Guvernul ar urma să respecte aceste aspecte cerute de CCR, adică așteptarea timp de 30 de zile a avizului CSM.

Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în ședința coaliției că procedura e riscantă, pentru că ar putea duce la depășirea termenului de 28 noiembrie, despre care a spus că e termen-limită pentru realizarea acestei reformei, conform PNRR.

Valoarea eventualei penalități pentru nerealizarea acestui jalon la timp ar fi de 230 de milioane de euro, potrivit PSD.