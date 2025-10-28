G4Media.ro
SURSE Coaliția nu a luat nici o decizie legată de pensiile speciale…

Pensii magistrati bani euro ciocanel
Foto: Marian Vejcik | Dreamstime.com

SURSE Coaliția nu a luat nici o decizie legată de pensiile speciale ale magistraților

Articole28 Oct • 1.154 vizualizări 1 comentariu

Liderii coaliției de guvernare nu au luat în ședința de marți nici o decizie legată de pensiile speciale ale magistraților, urmând ca săptămâna viitoare să se decidă dacă adoptă viitorul proiect prin asumarea răspunderii guvernului, așa cum își dorește premierul Ilie Bolojan, sau prin procedură parlamentară accelerată, cum vrea șeful PSD Sorin Grideanu, au declarat pentru G4Media surse politice.

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat în ședința coaliției punctul de vedere, care înseamnă reluarea proiectului respins deja de Curtea Constituțională pe motive de formă. Guvernul ar urma să respecte aceste aspecte cerute de CCR, adică așteptarea timp de 30 de zile a avizului CSM.

Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în ședința coaliției că procedura e riscantă, pentru că ar putea duce la depășirea termenului de 28 noiembrie, despre care a spus că e termen-limită pentru realizarea acestei reformei, conform PNRR.

Valoarea eventualei penalități pentru nerealizarea acestui jalon la timp ar fi de 230 de milioane de euro, potrivit PSD.

  1. Toată joaca asta cu pensiile babane e deja enervantă, adică cineva crede că 5 judecătorii pot face de capul lor circul ăsta¿?…Toată sleahta politruca e pe mâna cu sistemul…de ce nu au avansat și pe sistemul de pensii militare? sau la Curtea de conturi¿?, parlamentari, personal parlamentar, aviatori și alți privilegiati¿ ..daca îi cauți, toți au părinți, rude sau chiar ei ca beneficiari…să nu îmi zică cineva că ai mai proeuropeni sunt cinstea și bunele intenții intruchipate…mulți sunt copii de foști mahari de pe timpurile apuse în ’89…asistăm la o golaneala, toți se întrec în proiecte, să aibă CCR ce respinge. Băi Bolovane, dacă ai sânge în instalație da ordonanță de urgență. desființează legile speciale. În 3 luni toti pe contributivitate. Actuala lege a pensiilor celor mulți prevede că nimeni nu pierde, dar nu mai crești nimic. Pe urma ai timp să reglezi trecutul…viitorul va fi normal la toți

