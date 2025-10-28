Preşedintele Nicușor Dan nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General. Întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor celor două instituţii: Mai degrabă nu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi, întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor actuali ai celor două instituţii, răspunde: ”Mai degrabă nu”. În cazul Parchetului General, condus de Alex Florenţa, afirmă că nu a văzut o activitate, iar în cazul DNA, condus de Marius Voineag, ”nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”, transmite News.ro.

Preşedintele a fost întrebat dacă l-a reevaluat peprocurorul general a României Alex Florenţa după dosarul privind anularea alegerilor

”Sunt două lucruri diferite. Una este acest raport pentru care l-am felicitat, pentru că e o muncă foarte serioasă. Pe de altă parte, întreaga activitate în care, inclusiv prin interacţiunea pe care am avut-o din poziţia de primar, câte au fost, poate 50 de dosare de importanţă mică şi foarte mică, nu am văzut o activitate. Nu am văzut o activitate. Nu am văzut… sunt două lucruri diferite: DNA şi parchetul general. DNA este marea corupţie. Acolo clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”, a argumentat preşedintele.

Solicitat să precizeze dacă, de când a preluat funcţia, nu vede mari schimbări la cele două instituţi, preşedintele a afirmat: ”Aşa este, da. Asta ar fi formularea. Bineînţeles că tipul acesta de schimbări pentru Parchetul General, care are nu ştiu câte dosare noi sunt pe an, între două şi cinci milioane de dosare noi, nu se pot face schimbări în cinci luni. Însă fiecare dintre procurorii şefi are un mandat care se apropie de trei ani în momentul ăsta”.

În ceea ce priveşte o eventuală prelungire a mandatelor pentru şeful DNA şi pentru procurorul general, replica lui este ”Mai degrabă nu”.

Preşedintele a explicat că urmează un proces de evaluare şi multe discuţii pentru a înţelege toate detaliile fenomenului, discuţii care au început deja.

El a evitat un răspuns referitor la situaţia în care ministrul Justiţiei i-ar propune aceleaşi nume, justificarea fiind că porneşte de la premisa de anu ieşi public pentru a face ”un joc de voinţă”, ci dimpotrivă, să existe un acord pe modul în care se va desfăşura procesul.