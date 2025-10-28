Ministrul Mediului, la Bruxelles pentru a discuta despre procedurile de infringement şi un calendar clar de măsuri / Diana Buzoianu: Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar clar de măsuri. Buzoianu afirmă că, pe zona de mediu, România are cele mai multe probleme, iar pentru rezolvarea unora sunt necesare resurse substanţiale. ”Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum, a transmis Buzoianu, transmite News.ro.

”Am fost astăzi la Bruxelles pentru a discuta cu comisara pe mediu, Jessika Roswall, o serie proceduri de infringement pe care să le abordăm cu un calendar clar de măsuri. Am preluat ministerul cu cele mai multe probleme de infringementuri, cu unele probleme ignorate ani şi ani de zile. Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum. Nu vom putea să rezolvăm totul peste noapte, mai ales că unele subiecte au nevoie de multe resurse alocate ca să fie soluţionate. Dar vom prioritiza acţiunile noastre să rezolvăm, pe rând, problemă cu problemă, pe un calendar de acţiuni clar stabilite. Asta se va traduce în reducerea amenzilor pentru ţara noastră, în resurse naturale gestionate mai util pentru comunităţi, în comori naţionale real protejate şi cu potenţial împlinit”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că, în primele luni de mandat, a făcut tot posibilul pentru a acoperi unul din infringement-urile pe desemnarea de arii protejate.

”Vom reuşi în termen record să deblocăm o serie de planuri de management pe arii protejate care arată o abordare constructivă, pusă pe treabă la nivel naţional. Pentru asta avem nevoie de un aliat în Comisia Europeană şi eu sunt convinsă că discuţia de astăzi a arătat un traseu clar de urmat pe mai departe cu rezultate clare stabilite intermediare pentru perioada următoare. M-am bucurat să îi am alături de mine la această discuţie pe doamna ambasadoare Iulia Matei, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană şi pe vicepremierul Barna Tánczos”, a mai transmis Buzoianu.

Aceasta susţine că ”România poate avea o voce la nivel european în care să arătăm şi responsabilitate, chiar şi leadership când vine vorba de mediu”.