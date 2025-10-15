Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria: În timpul anilor petrecuți la Bruxelles, am fost, de asemenea, monitorizat și ascultat / Președintele Partidului Tisza spune că activitățile serviciilor secrete maghiare de la Bruxelles nu au servit întotdeauna interesele țării

„Era un fapt bine cunoscut la ambasada UE de la Bruxelles că, în timpul mandatului de ministru al lui János Lázár în perioada 2015-2018, persoane din serviciile secrete au fost detașate la Bruxelles. Cred că Olivér Várhelyi, actualul comisar european, apoi ambasador UE (și fostul meu șef) nu a dezvăluit toate detaliile adevărului atunci când a negat acest lucru în timpul anchetei oficiale de zilele trecute”, a scris Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, pe pagina sa de Facebook, relatează HVG.

După cum am relatat anterior, comisarul european Olivier Várhelyi i-a spus președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că nu avea „cunoștință” că guvernul lui Viktor Orbán a recrutat spioni la Bruxelles.

Péter Magyar a scris despre propria sa experiență – era diplomat la ambasada Ungariei pe lângă UE la acea vreme – că a văzut cu ochii lui că „după ce János Lázár a preluat conducerea afacerilor UE, persoane ciudate, fără experiență politică, au sosit la Bruxelles cu locuri de muncă „diplomatice” secrete, lucrând probabil pentru serviciile maghiare”. Potrivit lui Péter Magyar, munca lor ar fi putut consta în „colectarea de informații incriminatoare din punct de vedere privat și politic despre diplomați și lideri maghiari și străini”. Péter Magyar a scris că el și marea majoritate a diplomaților maghiari „adevărați” din UE au refuzat să coopereze cu ei.

Potrivit lui Péter Magyar, a fost, de asemenea, șocant să vedem „cum Olivér Várhelyi, care a fost un antirus vocal înainte de 2015, a devenit cel mai mare susținător și servitor al axei Orbán-Putin tot mai puternică după numirea sa de către Lázár și Orban”. În plus, potrivit acestuia, în această perioadă s-au consolidat „titanii duri ai vechii gărzi în Ministerul de Externe, inclusiv unii care au absolvit școala de pregătire diplomatică a KGB de la Moscova înainte de schimbarea regimului”.

Anterior, János Lázár, ministrul construcțiilor și transporturilor, s-a exprimat și el pe această temă, declarând marți, la Kaposvár, că „dacă serviciile secrete maghiare s-ar fi dus la Bruxelles și ar fi vrut să afle cum intenționează să ne facă rău, le-aș fi dat o medalie, nu o pedeapsă cu închisoarea”.