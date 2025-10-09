Ungaria a operat o rețea de spioni pentru a se infiltra în instituțiile UE / Cum a fost descoperită rețeaua de spionaj a lui Orban la Bruxelles

Un angajat maghiar al Comisiei Europene nu vedea nimic rău în faptul că V., diplomatul carismatic de la Reprezentanța Permanentă a Ungariei (ÁK) la Bruxelles, îl invita regulat la întâlniri, scrie telex.hu.

Se întâlneau la fiecare șase luni, uneori la fiecare trei luni, de obicei în parcuri. V. nu era interesat doar de problemele Comisiei, ci și de orice zvonuri auzea de la cercul său extins de cunoștințe din cadrul Comisiei.

„Era un om foarte simpatic și inteligent. Desigur, la momentul respectiv știam deja că era un agent al serviciilor secrete maghiare care lucra sub acoperire diplomatică”, a declarat angajatul maghiar al Comisiei pentru Direkt36, amintindu-și întâlnirile de la Bruxelles din perioada 2015-2017.

Prin „acoperire diplomatică”, sursa se referea la faptul că V. lucra oficial ca funcționar în domeniul afacerilor externe la Bruxelles, dar era de fapt angajat al serviciilor secrete maghiare, mai precis al Biroului de Informații (IH).

însuși a dezvăluit acest lucru angajatului Comisiei. De exemplu, într-o ocazie, V. nu numai că a pus întrebări, dar a încercat și să-l convingă să semneze o declarație de recrutare, astfel încât angajatul Comisiei Europene să devină oficial un așa-numit angajat secret al IH. știa că banii nu erau o motivație personală pentru angajatul Comisiei, așa că a încercat să-l convingă promițându-i sprijin pentru o organizație care îi era dragă.

„Putem găsi finanțare pentru asta”, i-a promis el, adăugând că banii nu vor proveni, desigur, direct de la IH. „Vom rezolva noi”, l-a asigurat V., sugerând că era doar o chestiune de detaliu care instituție de stat sau guvernamentală maghiară va emite factura.

Oferta a venit ca un șoc pentru funcționarul Comisiei. El a refuzat politicos, dar ferm. „Nu vă pot spune mai multe, chiar și cu semnătura mea”, a răspuns el, adăugând că ar fi totuși bucuros să se întâlnească cu V., dar că nu vede rostul unei recrutări oficiale.

Bruxelles, una dintre capitalele spionajului european

Bruxelles este una dintre capitalele spionajului european, deoarece nu este doar sediul UE, ci și sediul NATO și al numeroase alte organizații internaționale.

Cu toate acestea, rețelele secrete și colectarea de informații la Bruxelles sunt de obicei apanajul serviciilor ruse, chineze, iraniene și ale altor servicii din Orientul Mijlociu, mai degrabă decât al statelor membre ale UE, care sunt ele însele membre ale sistemului instituțional al UE.

Metodele utilizate de V. și colegii săi depășeau ceea ce se consideră normal la Bruxelles pentru un stat membru al UE.

Mai mult, agenții de informații maghiari spionau neglijent și deschis, adică nu respectau regulile de securitate: În 2017, V. a fost prins, iar odată cu el, întreaga rețea de informații maghiară din Bruxelles a fost compromisă. V. era șeful rezidenței IH, șeful rețelei, astfel încât căderea sa a dus la prăbușirea întregului sistem, ca într-un joc de domino.