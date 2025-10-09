Piatra de mormânt a lui Robert Badinter, artizanul abolirii pedepsei cu moartea şi al dezincriminării homosexualităţii în Franța, a fost profanată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Piatra de mormânt a lui Robert Badinter, fost ministru francez al justiţiei şi artizanul abolirii pedepsei cu moartea şi al dezincriminării homosexualităţii, a fost profanată în cimitirul parizian din Bagneux, suburbie a Parisului, cu câteva ore înainte ca fostul ministru să intre în Panteonul francez, a anunţat joi primarul local, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bunicii lui Robert Badinter au fost evrei basarabeni, emigrați în Franța.

Primăria din Bagneux a informat că pe piatra tombală au fost găsite ‘inscripţii care insultă angajamentele sale (ale lui Badinter, n.red.) contra pedepsei cu moartea şi pentru dezincriminarea homosexualităţii’.

Potrivit unei surse din poliţie, pe piatra de mormânt a fostului avocat, decedat în februarie 2024, au fost scrise cu vopsea albastră cuvintele: ‘Eternă este recunoştinţa lor, asasinii, pedofilii, violatorii, Republica îl sanctifică’.

Profanarea pietrei tombale s-a produs cu câteva ore înainte ca fostul ministru să intre în Panteonul francez, într-o ceremonie solemnă ce va fi prezidată de Emmanuel Macron.

‘Mormântul lui Robert Badinter a fost profanat. Ruşine celor care au vrut să-i murdărească memoria. În această seară, el va intra în Panteon, casa eternă a conştiinţei şi a justiţiei’, a scris preşedintele Macron pe X. ‘Republica este întotdeauna mai puternică decât ura’, a completat el.

Primarul comunist din Bagneux, Marie-Hélene Amiable, a condamnat un ‘gest laş’.

Inscripţiile găsite de poliţie ‘sunt nedemne de acest fost ministru şi senator, promotor al unor progrese istorice care au permis abolirea pedepsei cu moartea în Franţa, în 1981, şi dezincriminarea homosexualităţii în 1982’, a denunţat ea.