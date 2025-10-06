G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Viitorul premier al Cehiei va trebui să aibă o poziţie solidă pro-NATO…

steag Cehia
Sursa foto Dreamstime

Viitorul premier al Cehiei va trebui să aibă o poziţie solidă pro-NATO şi pro-UE, declară preşedintele Petr Pavel / Alegerile legislative de duminică au fost câștigate de partidul populistului Andrej Babis

Articole6 Oct 0 comentarii

Preşedintele ceh Petr Pavel a declarat că o poziţie solidă pro-NATO şi pro-UE şi apărarea instituţiilor democratice vor fi elemente esenţiale în desemnarea viitorului prim-ministru al Cehiei, în urma alegerilor parlamentare de săptămâna trecută, notează luni publicația Politico, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Duminică, şeful statului ceh a spus că este ‘prematur’ de discutat cine ar putea obţine mandatul de a forma viitorul guvern, după ce populistul Andrej Babis şi partidul său ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) au obţinut victoria în legislative.

”Există anumite priorităţi pe care voi continua să le evidenţiez. Principala este o direcţie pro-occidentală pentru ţara noastră, adică rămânerea în Uniunea Europeană şi NATO”, a declarat Petr Pavel într-o conferinţă de presă la Castelul din Praga, sediul preşedinţiei Republicii Cehe.

Anterior, preşedintele ceh anunţase că nu va desemna miniştri care pledează pentru retragerea ţării sale din NATO şi UE.

”Celelalte priorităţi ale mele includ păstrarea tuturor instituţiilor unui stat democrat, fie că este vorba despre rolul serviciului public de media, universităţile publice, serviciile de securitate şi independenţa lor sau independenţa sistemului judiciar şi a biroului procurorului public. Aceştia sunt parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuţiile mele în vederea formării unui nou guvern”, a dat asigurări şeful statului ceh.

Acesta a avut duminică întâlniri cu liderii mai multor partide ce vor fi reprezentate în Camera Deputaţilor în urma alegerilor de la finalul săptămânii trecute.

”Este încă prea devreme pentru a discuta despre un mandat de a forma guvernul. Va avea sens să vorbim despre asta de îndată ce se conturează un guvern ce îşi poate asigura în mod realist sprijinul Camerei Deputaţilor. Şi nu am ajuns acolo deocamdată”, a spus el.

Cu 34,51% din voturi, sau 80 din cele 200 locuri din Camera Deputaţilor, conform rezultatelor finale, partidul său, ANO, nu are majoritate, dar Babis a afirmat că va căuta să formeze un guvern minoritar sprijinit de formaţiunea ‘Şoferii înşişi’ şi Partidul Libertăţii şi Democraţiei Directe (SPD).

„Avem 108 locuri cu Şoferii (dreapta, 6,8%, 13 locuri) şi SPD (extremă dreapta, 7,8% din voturi, 15 locuri), aceeaşi poziţie de plecare ca şi guvernul actual. Nu este preferinţa noastră, dar asta este ceea ce e posibil”, a explicat Andrej Babis.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ANALIZĂ În Cehia se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă: Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile parlamentare

Articole5 Oct • 1.875 vizualizări
2 comentarii

ANALIZĂ Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după 50 de ani de dictatură Assad / De ce a fost ales votul indirect / Riscuri le politice în țara măcinată de 14 ani de război, pornit de fugarul Bashar / În umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați

Analize, Articole5 Oct • 1.740 vizualizări
0 comentarii

Conectarea Poloniei la oleoductul NATO va costa 5,5 miliarde de dolari / Rețeaua are rolul de-a simplifica aprovizionarea cu carburanţi a trupelor în eventualitatea unui război

Articole3 Oct • 510 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.