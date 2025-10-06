Viitorul premier al Cehiei va trebui să aibă o poziţie solidă pro-NATO şi pro-UE, declară preşedintele Petr Pavel / Alegerile legislative de duminică au fost câștigate de partidul populistului Andrej Babis

Preşedintele ceh Petr Pavel a declarat că o poziţie solidă pro-NATO şi pro-UE şi apărarea instituţiilor democratice vor fi elemente esenţiale în desemnarea viitorului prim-ministru al Cehiei, în urma alegerilor parlamentare de săptămâna trecută, notează luni publicația Politico, citată de Agerpres.

Duminică, şeful statului ceh a spus că este ‘prematur’ de discutat cine ar putea obţine mandatul de a forma viitorul guvern, după ce populistul Andrej Babis şi partidul său ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) au obţinut victoria în legislative.

”Există anumite priorităţi pe care voi continua să le evidenţiez. Principala este o direcţie pro-occidentală pentru ţara noastră, adică rămânerea în Uniunea Europeană şi NATO”, a declarat Petr Pavel într-o conferinţă de presă la Castelul din Praga, sediul preşedinţiei Republicii Cehe.

Anterior, preşedintele ceh anunţase că nu va desemna miniştri care pledează pentru retragerea ţării sale din NATO şi UE.

”Celelalte priorităţi ale mele includ păstrarea tuturor instituţiilor unui stat democrat, fie că este vorba despre rolul serviciului public de media, universităţile publice, serviciile de securitate şi independenţa lor sau independenţa sistemului judiciar şi a biroului procurorului public. Aceştia sunt parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuţiile mele în vederea formării unui nou guvern”, a dat asigurări şeful statului ceh.

Acesta a avut duminică întâlniri cu liderii mai multor partide ce vor fi reprezentate în Camera Deputaţilor în urma alegerilor de la finalul săptămânii trecute.

”Este încă prea devreme pentru a discuta despre un mandat de a forma guvernul. Va avea sens să vorbim despre asta de îndată ce se conturează un guvern ce îşi poate asigura în mod realist sprijinul Camerei Deputaţilor. Şi nu am ajuns acolo deocamdată”, a spus el.

Cu 34,51% din voturi, sau 80 din cele 200 locuri din Camera Deputaţilor, conform rezultatelor finale, partidul său, ANO, nu are majoritate, dar Babis a afirmat că va căuta să formeze un guvern minoritar sprijinit de formaţiunea ‘Şoferii înşişi’ şi Partidul Libertăţii şi Democraţiei Directe (SPD).

„Avem 108 locuri cu Şoferii (dreapta, 6,8%, 13 locuri) şi SPD (extremă dreapta, 7,8% din voturi, 15 locuri), aceeaşi poziţie de plecare ca şi guvernul actual. Nu este preferinţa noastră, dar asta este ceea ce e posibil”, a explicat Andrej Babis.