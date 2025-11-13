G4Media.ro
Fiul lui Gianluigi Buffon, Louis Buffon, joacă pentru naționala Cehiei
Sursa foto: Instagram / Louis Buffon

Fiul lui Gianluigi Buffon a marcat un hat-trick pentru naţionala U19 a Cehiei / Louis Buffon, ceh după mamă, a ales să evolueze pentru această echipă națională

Louis Buffon, fiul fostului portar italian Gianluigi Buffon, a înscris un hat-trick pentru echipa naţională U19 a Cehiei, în calificările pentru Euro U19 2026, scor 6-1 cu Azerbaidjan, transmite News.ro.

Fiul al legendarului portar al Squadrei Azzura, Gianluigi Buffon, şi al cehoaicei Alena Seredov, Louis Buffon are 17 ani şi joacă pentru clubul Pisa. El a ales să reprezinte Cehia la echipa naţională, iar formaţia sa a înfruntat, miercuri, naţionala U19 din Azerbaidjan, în calificările pentru turneul final al Euro U19 2026.

Buffon a marcat de trei ori în meciul cu azerii (în minutele 54, 64 şi 90+3), oferind şi pasa decisivă la golul de 4-1 al lui Sosna. Cehia a învins Azerbaidjan cu 6-1 şi e pe primul loc în grupa 13 a calificărilor.

În ceea ce priveşte alegerea naţionalei cehe, Buffon a declarat: „Am vorbit cu familia mea şi am decis că a juca pentru Republica Cehă ar fi cea mai bună opţiune pentru cariera şi dezvoltarea mea ca fotbalist.”

