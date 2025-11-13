G4Media.ro
Fetiță doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator…

Imagine dintr-un cabinet stomatologic
Sursa foto: Pixabay

Fetiță doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator la dentist / Clinica stomatologică se află în București, Sectorul 3

O fetiță de aproximativ 2 ani a decedat în timp ce se afla într-o clinică stomatologică din București. Ea a intrat în stop cardio-respirator. Un echipaj de urgență a ajuns în scurt timp, însă nu a putut fi salvată.

Joi seară, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată prin 112 despre situația de la clinica stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei.

Potrivit primelor informații, fetița a intrat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale prezente au demarat imediat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse, nu au reușit să salveze viața micuței.

Din primele informații se pare că infarctul ar fi fost provocat de anestezie.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucidere din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea investigării împrejurărilor în care s-a produs această tragedie.

 

