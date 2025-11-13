G4Media.ro
Insurecție Capitoliu
foto: Wikipedia

BBC își cere scuze lui Trump pentru editarea video trucată din Panorama, dar refuză să plătească despăgubiri

BBC și-a cerut scuze președintelui SUA, Donald Trump, pentru un episod Panorama în care părți ale unui discurs au fost lipite împreună, dar a respins cererile acestuia de compensații, transmite BBC.

Instituția a mai spus că nu va mai difuza programul.

Avocații lui Trump au amenințat că vor da BBC în judecată pentru daune de 1 miliard de dolari (759 milioane de lire sterline) dacă instituția nu emite o retragere, o scuză și nu îl compensează.

Scuzele vin după ce un al doilea clip editat într-un mod similar, difuzat în Newsnight în 2022, a fost dezvăluit de Daily Telegraph.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat:
„Avocații BBC au scris echipei juridice a președintelui Trump ca răspuns la o scrisoare primită duminică.

Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare personală către Casa Albă, în care îi transmite președintelui Trump că el și instituția își cer scuze pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021, care a apărut în program.

BBC nu are planuri să redifuzeze documentarul Trump: A Second Chance? pe niciuna dintre platformele sale.

În timp ce BBC regretă sincer modul în care clipul video a fost editat, nu suntem de acord că există o bază pentru o acuzație de defăimare.”

