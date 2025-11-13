G4Media.ro
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu magistrații: Nu ne-am apropiat de un numitor…

Ilie Bolojan conferinta de presa reforma administratiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu magistrații: Nu ne-am apropiat de un numitor comun / Pensia ar urma să fie de 3200 de euro / Despre românii inactivi după 50 de ani: Nu e suportabil, cineva lucrează pentru ei

Articole13 Noi • 916 vizualizări 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan, a declarat, joi seară, la Euronews, că întâlnirea cu magistrații și liderii coaliției, găzduită miercuri de președintele Nicușor Dan, nici măcar ”nu s-a apropiat de o variantă care să ducă la un numitor comun.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Bolojan a mai spus că după reduceri, pensiile magistraților ar urma să ajungă la 3200 de euro, bani pe care ”foarte puțini români îi încasează după o viață de muncă”:

  • ”3.200 euro, vă rog să mă iertaţi, net pe lună, putem discuta dacă este o pensie potrivită pentru viziunea unui magistrat. Gândiţi-vă că este o pensie pe care foarte puţini români o încasează după o viaţă de muncă de 40 de ani, de 35 de ani şi aşa mai departe. La ceea ce este astăzi în România, este o pensie în care ai oricum o bătrâneţe decentă. Ca să nu spun mai mult de atât”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Întrebat care a fost soluţia propusă de către magistraţi la discuţiile de la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a precizat că s-a convenit să nu se facă declaraţii „care să se ducă într-o zonă în care să potenţeze lucrurile”.

  • ”Eu, în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare. Un lucru, însă, legat de valoarea pensiilor este cât se poate de cert. Vă rog să vă gândiţi că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro. Gândiţi-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi. Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură. Şi atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate. V-am spus că e o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai şi un sistem care poate să stea în picioare în anii următori”, a explicat premierul Bolojan.

Premierul a mai amintit de faptul că în prezent doar jumătate dintre românii cu vârste cuprinse între 55 și 65 de ani sunt activi în economie: ”Oamenii nu mai stau în economie, nu este suportabil, cineva lucrează pentru ei”, a mai spus premierul.

Principalele declarații:

  • Fiecare ne-am spus punctele de vedere dar nu am ajuns la o soluție care să fie agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă cu un numitor comun.
  • Sunt două aspecte importante care nu țin de viziunea unei persoane, ci de realități care nu pot fi contestate. Nu mai putem susține o pensionare între 48 și 50. Vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată, e o realitate pe care nu o mai putem suporta.
  • Astăzi, în România, românii care au între 55 și 65 de ani, doar 53% sunt prinși într-o activitate economică.
  • Suntem pe penultimul loc în Europa în care populația e prinsă în economie. Doar Italia e înaintea noastră.
  • Dacă vrem să avem un sistem de sănătate cu contribuții sociale stabile, să punem economia pe baze sănătoase (…) trebuie să luăm măsuri pentru a avea mai mulți oameni în economie.
  • Oamenii nu mai stau în economie, nu este suportabil, cineva lucrează pentru ei.
  • Trebuie să reducem portițele prin care certificate de invaliditate
  • Avem peste 950.000 de cetățeni români care beneficiază de pensie de handicap. Cred că există multe situații în care documentele medicale nu corespund cu realitatea.
  • Discuția a fost în cât timp trecem la vârsta nouă? Cu cât timp perioada este mai lungă, efectele de corecție se fac pe o perioadă mai lungă, dar tensiunile din sistem ar fi mai scăzute.
  • A doua problemă este cuantumul pensiei raportat la ultimul salariu net. Acum pensia este cât ultimul salariu ceea ce este anormal.
  • Peste 10 ani, când ies la pensie decrețeii vom fi 500.000 de oameni ieșiți la pensie, iar cei care vor fi activi vor fi mult mai puțini, 200-300.000.
  • Dacă nu luăm măsuri acum amanetăm viitorul generațiilor
  • Ceea ce plătim acum sunt greșelile din trecut

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Articole13 Noi
Articole13 Noi • 388 vizualizări
Articole12 Noi • 2.882 vizualizări
