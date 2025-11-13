VIDEO Declarații Ilie Bolojan – Alexandru Munteanu: România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei

Premierii României și Republicii Moldova, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu, au susținut declarații de presă la Palatul Victoria. G4Media a transmis LIVE.

Ilie Bolojan:

Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit la București în calitate de nou șef al Guvernului de la Chișinău.

Aceste alegeri s-au derulat sub un asalt nemaiîntâlnit.

România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei.

Trebuie să aprofundăm proiectele comune.

Sunt multe domenii și proiecte unde lucrăm foarte strâns: interconectarea infrastructurilor energetice, construcția podului Ungheni, primul pod construit peste Prut în ultimii 60 de ani.

România este cel mai important partener comercial al Moldovei.

Firmele din România sunt în prima linie a efortului investițional din Moldova.

În plan european vom rămâne un susținător al progresului Moldovei.

Susținem angajamentele de reforme ale Moldovei.

Vă asigur de sprijinul și deschiderea noastră de a lucra strâns împreună. România e atât de legată de soarta noastră și noi suntem legați de soarta României, încât orice succes ne bucură și orice regres ne îngrijorează. România era un reper pentru noi și ne bucurăm împreună pentru ea. România ne-a ajutat de multe ori. Moldova își construiește cu o mână de ajutor constantă din partea României un drum spre UE.

Cum zicem noi, la mai mult și la mai mare.

Alexandru Munteanu:

Sunt onorat că am prima vizită la București, o a doua casă pentru cetățenii noștri.

Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut pentru toată lumea.

România niciodată nu a uitat de noi și a avut multă încredere în puterea noastră.

România fără ezitare a continuat să ne promoveze, să creadă în noi și să ne ofere deschidere.

Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi noi ne construim punți trainice.

Cea mai trainică punte este aderarea Moldovei la casa mare care este UE.

Aspirațiile noastre europene au ieșit învingătoare dintr-o luptă crâncenă. O luptă pentru valorile europene, pentru adevăr și pentru viitorul copiilor noștri.

Avem voință politică și avem România alături pentru aderarea europeană. Angajamentul este să ne ținem de această agendă.

Avem pe agendă multe domenii și proiecte.

Interconectarea energetică rămâne subiectul din fruntea agendei. Mulțumim României pentru interconectarea energetică.

Moldova a reușit în acești ani datorită sprijinului românesc și european să nu mai depindă de gazul rusesc.

Vrem să extindem cooperarea. Ne-am exprimat intenția de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă. Am început lucrările la primul pod rutier peste Prut din ultimele 6 decenii.

Vrem să ne conectăm la rețeaua feroviară și la autostrăzile românești.

Avem peste 1.600 d companii românești în Moldova.

Apreciem sprijinul tehnic și expertiza României în consolidarea rezilienței noastre instituționale și cibernetice.

Avem 100 de proiecte comune în domeniile cercetării.

Avem reuniunea teatrelor românești și zilele filmului românesc.

Toate la un loc fac marea diferență în traiul zilnic al oamenilor.

Am avut recent o exprimare ruptă din context ce a generat multe interpretări.

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află joi în România, în prima sa vizită de la numirea în funcție.

Vizita are loc cu o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni.