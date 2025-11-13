VIDEO Daniel Băluță anunță trei proiecte majore care trebuie realizate în București, pentru că sunt „o urgență urbană”

Bucureștiul are nevoie de intervenții în partea de infrastructură lucru care, în opinia candidatului Daniel Băluță la alegerile pentru primarul Capitalei, reprezintă o urgență urbană. Acest lucru pune în pericol chiar viața locuitorilor, subliniază acesta.

„Avem toată partea de infrastructură, începând de la țevi, fie că sunt de gaz, fie că sunt de termoficare, fie că reprezintă cabluri electrice, fie că reprezintă rețeaua de apă. În mod evident, trebuie să intervenim rapid pe această problemă invizibilă, care reprezintă, în fapt, o urgență urbană – nu trebuie să murim. A doua problemă este punerea rapidă în siguranță a podurilor și pasajelor. A treia este de a pune în siguranță cât mai repede clădirile cu risc seismic I”, a arătat Daniel Băluță la Antena 3.

El a subliniat că abia după rezolvarea acestor probleme se poate discuta despre adevărata dezvoltare urbană. Trebuie făcută echilibrarea sudului cu nordul, „pentru că zona de nord a Bucureștiului este dezvoltată fundamental diferit de ceea ce înseamnă sudul orașului, sectoarele 4, 5 și 6. Acolo, oamenii trebuie ajutați, comunitățile acelea au nevoie de o intervenție rapidă. Această componentă socială este neglijată de foarte multe ori. În centrul construcției pe care o facem pentru București trebuie să fie oamenii”, a declarat Băluță.

Candidatul la postul de Primar General s-a referit și la programele sociale ale Primăriei Capitalei, despre care a spus că trebuie implementate rapid, pentru cei aflați în nevoie.

„Trebuie create în comunitățile respective locuri de muncă bine plătite, avem nevoie de investiții. Și noi am avut zone precum cele care există azi în Sectorul 5, zone pe care le-am transformat din locuri imposibile de trăit în zone în care oamenii trăiesc cu demnitate. Zonele alea au nevoie de investiții majore, reabilitare termică, schimbarea rețelelor. Sunt oameni care trăiesc în condiții greu de imaginat. Sunt șobolani, sunt ploșnițe, lipsește apa curentă, pe suprafețe întregi nu există o farmacie pentru oamenii aceștia. Ei au cerut o farmacie. Inclusiv comunitatea poate deschide o farmacie, avem spații care aparțin statului. Oamenii aceia trebuie ascultați și integrați”, a mai spus Daniel Băluță.

