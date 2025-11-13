Cele mai șocante 9 dezvăluiri din documentele Epstein

Membrii Camerei Reprezentanților au publicat miercuri peste 20.000 de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein, care includ comunicări între infractorul sexual condamnat și personalități din politică, mass-media, Hollywood și afaceri externe, scrie Politico.

Un e-mail arată comunicarea dintre Epstein și un fost consilier al Casei Albe. Altele arată e-mailuri jignitoare între Epstein și fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers. Un altul oferă informații despre oferta lui Epstein de a-l ajuta pe fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon.

Documentele, o mică parte publicată de democrați și o parte mai mare publicată de republicani, aruncă lumină și asupra gândurilor private ale finanțatorului despre Trump și asupra măsurii în care Trump ar fi putut ști despre comportamentul său criminal.

Administrația Trump a respins miercuri acuzațiile de ilegalități, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmând că democrații „au divulgat selectiv e-mailuri către mass-media liberală pentru a crea o narațiune falsă cu scopul de a-l discredita pe președintele Trump”. Trump, într-o postare pe rețelele sociale, i-a acuzat, de asemenea, pe democrați că „încearcă să readucă în discuție farsa Jeffrey Epstein, deoarece sunt dispuși să facă orice pentru a distrage atenția de la eșecul lor în ceea ce privește lockdown-ul guvernului și multe alte subiecte”.

Iată câteva dintre cele mai uimitoare revelații din ultima serie de documente.

Epstein și fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers

În căsuța de e-mail a lui Epstein apar mai multe mesaje de la Larry Summers, un economist proeminent care a lucrat în administrațiile Clinton și Obama.

Într-un schimb de mesaje, Summers împărtășește fragmente dintr-o călătorie din 2017 în Arabia Saudită, inclusiv o glumă potrivit căreia „opinia generală” printre oficialii saudiți era că „Donald este un clovn, din ce în ce mai periculos în politica externă”.

Într-un alt e-mail, Summers remarcă faptul că „am observat că jumătate din IQ-ul mondial este deținut de femei, fără a menționa că acestea reprezintă peste 51% din populație”.

„Încerc să înțeleg de ce elita americană consideră că dacă îți omori copilul prin bătăi și abandon, acest lucru nu are nicio relevanță pentru admiterea ta la Harvard, dar dacă ai agățat câteva femei acum 10 ani, nu poți lucra la o rețea sau la un think tank”, a adăugat Summers înainte de a-i spune lui Epstein: „NU REPETA ACEASTĂ IDEE.”

Summers a atras atenția pentru retorica sa despre femei în trecut, inclusiv un discurs din 2005 în care a citat o teorie controversată care a fost folosită pentru a presupune că bărbații sunt mai predispuși la un IQ extrem de ridicat sau scăzut decât femeile, ca unul dintre motivele pentru care femeile sunt subreprezentate în știință și inginerie. Reacția negativă generată de discurs a contribuit la decizia lui Summers de a demisiona din funcția de președinte al Universității Harvard în 2006.

Un reprezentant al lui Summers nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la această discuție.

Sfatul lui Michael Wolff

Într-o serie de e-mailuri datând de acum 10 ani, Epstein a discutat despre situația sa dificilă și legăturile sale cu Trump cu autorul și jurnalistul Michael Wolff.

Wolff i-a oferit lui Epstein, în mai multe rânduri, sfaturi cu privire la modul în care ar putea gestiona cel mai bine în public relația sa cu Trump, care la momentul respectiv se afla în plină campanie prezidențială pentru alegerile din 2016.

Într-un e-mail din 2015, Wolff oferă sfaturi cu privire la ce ar trebui să facă Epstein dacă Trump ar fi întrebat despre relația sa cu acesta. Mai precis, Epstein l-a întrebat pe Wolff cum ar răspunde Trump la o astfel de întrebare.

„Cred că ar trebui să-l lași să se spânzure singur”, a scris Wolff despre Trump într-un e-mail din 2015. „Dacă [Trump] spune că nu a fost în avion sau la casă, atunci asta îți oferă un avantaj valoros din punct de vedere politic și al relațiilor publice.”

Într-un e-mail din 2019 către Wolff, Epstein a scris că Trump “desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să se oprească”.

Mesajul pare să facă referire la clubul Mar-a-Lago al lui Trump și la Ghislaine Maxwell, o complice condamnată a lui Epstein, care ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni legate de Epstein.

În anul următor, Epstein și mai mulți asociați au aflat că Reuters pregătea un articol despre un proces intentat împotriva finanțatorului și a lui Trump pentru o presupusă agresiune sexuală din 1994.

„Ei bine, cred că dacă există cineva care poate să treacă cu vederea așa ceva, acela este Donald”, a scris Wolff. „Anunță-mă dacă pot să fac ceva.”

Avocatul lui Wolff nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Epstein și fosta consilieră a Casei Albe, Kathryn Ruemmler

În căsuța de e-mail a lui Epstein apar în mod repetat și mesaje de la un alt membru al administrației Obama: fosta consilieră a Casei Albe, Kathryn Ruemmler.

Într-un schimb de mesaje din 2018, Ruemmler – pe atunci partener la firma de avocatură Latham & Watkins – discută despre procesul penal împotriva fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen, care a recunoscut că a conspirat cu Trump pentru a-i plăti vedetei porno Stormy Daniels bani pentru a-și ține gura în timpul unei anchete penale din New York.

Într-unul dintre mesaje, Epstein exclamă: „Vezi tu, eu știu cât de murdar este Donald. Presupun că oamenii de afaceri din New York care nu sunt avocați nu au habar ce înseamnă să ai un intermediar”.

Într-un schimb separat, Ruemmler și-a exprimat disprețul evident față de locuitorii din New Jersey într-un e-mail despre o călătorie planificată la New York.

„Cred că voi conduce”, a scris ea. „Apoi voi opri să fac pipi și să alimentez la o benzinărie de pe autostrada New Jersey, voi observa toți oamenii de acolo care au cel puțin 45 de kilograme în plus, voi avea o ușoară criză de panică ca urmare a observației și apoi voi decide că nu voi mai mânca niciun fel de mâncare pentru restul vieții mele, de teamă că voi ajunge ca unul dintre acești oameni”.

Ruemmler nu a răspuns la solicitarea de comentarii. În prezent, ea este director juridic la Goldman Sachs, care a refuzat să comenteze.

Epstein și Peter Thiel

Într-un schimb de mesaje din 2018, Epstein îl întreabă pe fondatorul PayPal, Peter Thiel – un aliat al vicepreședintelui JD Vance – dacă se simte bine în Los Angeles. Epstein l-a felicitat, de asemenea, pe Thiel pentru „exagerările sale trumpiste, nu minciunile”.

„Nu mă pot plânge până acum…”, a răspuns Thiel, la care Epstein a replicat: „Vizitează-mă în Caraibe”.

Insula privată a lui Epstein, situată lângă St. Thomas, în Caraibe, a fost mult timp subiectul speculațiilor cu privire la posibilele personalități care ar fi vizitat-o, insulă pe care Epstein ar fi folosit-o pentru a-și ascunde comportamentul criminal.

Un purtător de cuvânt al lui Thiel a declarat că acesta nu a vizitat niciodată insula.

Epstein și Steve Bannon

În mai multe conversații ale lui Epstein cu asociații și prietenii săi de afaceri, acesta se laudă cu relațiile sale cu personalități influente din domeniul mass-media, tehnologiei și afacerilor externe.

Într-o conversație din 2018 cu Bannon, Epstein spune că „există mulți lideri de țări cu care putem organiza întâlniri individuale” dacă Bannon ar fi de acord să petreacă opt până la zece zile în Europa.

„Dacă vrei să joci aici, va trebui să petreci timp aici, Europa de la distanță nu funcționează”, a scris Epstein.

Un reprezentant al lui Bannon a refuzat să comenteze.

Epstein și Kremlinul

Epstein s-a bazat aparent pe relațiile sale din domeniul politicii externe în cel puțin un caz: în perioada premergătoare întâlnirii bilaterale din 2018 dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, Epstein a sugerat că Serghei Lavrov, ministrul de externe de lungă durată al Rusiei, ar putea să-i ceară părerea despre Trump.

„Cred că i-ai putea sugera lui Putin ca Lavrov să-mi ceară părerea”, a scris Epstein într-un e-mail adresat lui Thorbjorn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, care conducea Consiliul Europei la acea vreme.

În timpul schimbului de mesaje, Epstein a spus că deja discutase cu Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, despre Trump, înainte ca Ciurkin să moară în 2017.

„Ciurkin a fost grozav”, a scris Epstein. „L-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu este complex. Trebuie să fie văzut pentru a obține ceva, este atât de simplu.”

Ambasada Rusiei nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Epstein și celebritățile

Printre personajele cu care Epstein se consulta aparent se număra și familia regizorului Woody Allen, căzut în dizgrație.

Într-un e-mail, Epstein a distribuit un articol de știri despre James Woolsey, care a condus CIA în timpul administrației Clinton, alăturându-se campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016 în calitate de consilier alături de Soon-Yi Previn – soția lui Allen și fiica adoptivă a actriței Mia Farrow, cu care Allen a avut o relație.

Previn a răspuns că „Woody a spus că nu înseamnă nimic”.

Previn și Allen nu au putut fi contactați pentru a comenta schimbul de mesaje.

Epstein și un publicist cunoscut

În timp ce mai multe dintre e-mailurile publicate miercuri atrag atenția asupra legăturilor aparente ale lui Epstein cu Trump, într-o conversație, el pare să-și exprime îndoiala cu privire la susținerea campaniei prezidențiale a candidatului de atunci.

În schimbul de mesaje din octombrie 2016, Epstein discută despre alegeri cu artistul Andres Serrano, a cărui controversată fotografie din 1987, „Piss Christ” – care înfățișează un crucifix scufundat în urină – a atras condamnări pe scară largă.

Epstein i-a scris lui Serrano că nu există „nicio alegere bună” în scrutin, la care Serrano a răspuns: „Eram pregătit să votez împotriva lui Trump din toate motivele corecte, dar sunt atât de dezgustat de scandalul legat de „apucați-le de păsărică” încât s-ar putea să-i acord votul meu de simpatie”. Serrano făcea referire la cunoscuta înregistrare Access Hollywood în care Trump se lăuda că abuzează sexual femeile.

„Sunt sigur că și Bill C a spus lucruri”, a adăugat Serrano, într-o aparentă referire la fostul președinte Bill Clinton.

Serrano nu a răspuns la solicitarea de a comenta e-mailurile. Clinton a negat anterior că ar fi avut o relație strânsă cu Epstein și, prin intermediul purtătorilor de cuvânt, a declarat că nu avea cunoștință de crimele lui Epstein.