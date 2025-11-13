CSM îl acuză pe viceprimarul Timișoarei că a încălcat independența justiției / Ruben Lațcău a susținut că judecătoare din România sunt atrase prin metoda „loverboy” și apoi sunt șantajate / CSM reclamă „climatul amplu de ostilitate” alimentat de mediul politic şi de mass media

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îl acuză pe viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău (USR), că a încălcat independența justiției prin afirmațiile făcute într-un podcast. CSM susține, totodată, că declarațiile lui Lațcău „se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat și alimentat frecvent de mediul politic şi de mass media pe parcursul întregului an”.

Viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a declarat în podastul ”Comunitatea Liberală”, moderat de senatorul USR Cristian Ghinea, că în Justiţie se practică şantajul la scară mare prin metoda „loverboy”. ”Se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie. Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum după mai multe discuţii şi întâmăplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România de judecătoare care de fapt ajung să se întâlnească cu interlopi de tot felul de băieţi de genul acesta, metoda loverboy de a corupe. Aşa că aceste judecătoare ajung să fie, de fapt, şantajate şi un interlop sau un băiat deştept dintr-o zonă sau alta să controleze deciziile unui judecător”, a declarat Ruben Laţcău în podcast, potrivit News.ro.

Comunicatul CSM:

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant constituțional al independenței justiției, a luat act cu îngrijorare de declarațiile publice formulate de domnul Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, în cadrul unui interviu recent publicat pe platforma YouTube, declarații care conțin acuzații grave și nefondate la adresa unor magistrați femei, cu referire directă la o cauză aflată pe rol, nesoluționată definitiv.

Faţă de conţinutul acestor declaraţii, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2025, Secţia pentru judecători a admis cererea formulată de judecătorii Curţii de Apel Timişoara şi a constatat încălcarea independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, precum şi a reputaţiei profesionale a doamnelor judecător din cadrul acestei instanţe.

Afirmaţiile formulate depășesc limitele libertății de exprimare și sunt de natură să afecteze independența judecătorilor, să creeze presiune asupra instanțelor și să submineze încrederea publicului în actul de justiție.

Comentariile de natură ofensatoare și discriminatorie la adresa unor magistrați femei, prezentate drept concluzii generale verificate şi formulate prin raportare la aspecte de viață privată, la starea civilă sau la statutul social al femeii judecător sunt inadmisibile într-un stat de drept şi aduc atingere principiului egalității de gen și prestigiului profesiei de judecător. Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora.

Consiliul subliniază că judecătorii și procurorii își exercită atribuțiile exclusiv în temeiul legii și al probelor administrate, iar orice evaluare a activității lor profesionale se întemeiază pe criterii obiective prevăzute de lege, nu pe percepții sau aprecieri subiective, de natură personală. Ingerințele publice sau presiunile exercitate prin declarații politice în legătură cu cauze aflate în curs de soluționare contravin principiului separației puterilor în stat și reprezintă o atingere gravă adusă independenței justiției.

Faţă de conţinutul concret al declaraţiilor formulate, gravitatea şi efectul discriminatoriu al acestora, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în vederea analizării apectelor semnalate şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.

Declarațiile domnului Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat și alimentat frecvent de mediul politic şi de mass media pe parcursul întregului an. În acest context, Consiliul atrage ferm atenţia că acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate și divizare în societate.